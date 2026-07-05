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युवक की थोड़ी सी लापरवाही ने उजाड़ दी मां बाप की दुनिया, लातेहार के सुग्गा बांध में सेल्फी बना काल

एक युवक की पल भर की लापरवाही ने उसके माता-पिता की दुनिया उजाड़ दी, लातेहार के मशहूर सुग्गा बांध में सेल्फी लेना जानलेवा साबित हुआ.

SELFIE LEADS TO DEATH IN LATEHAR
सुग्गा बांध में जांच करते पुलिसकर्मी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 5, 2026 at 8:37 PM IST

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लातेहारः जिला के प्रसिद्ध सुग्गा बांध फॉल में सेल्फी लेने के दौरान एक युवक का पैर फिसल गया जिसके कारण वह गहरे पानी में गिर गया और उसकी मौत हो गई. युवक गढ़वा का रहने वाला बताया जा रहा है. मृतक युवक की पहचान आयुष तिवारी के रूप में हुई है. हालांकि इस दौरान एक अन्य युवक को वन विभाग की टीम ने डूबने से बचा लिया. बताया जाता है कि आयुष तिवारी अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था, उसकी मौत के बाद मां-बाप की पूरी दुनिया उजड़ गई.

सेल्फी के चक्कर में हुई घटना

दरअसल बारिश के मौसम के आगमन के बाद से ही लातेहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सुग्गा बांध में पर्यटकों की भारी भीड़ लगने लगती है. रविवार को गढ़वा के रहने वाले चार युवक दोपहर लगभग 3:00 बजे सुग्गा बांध पहुंचे थे. आयुष तिवारी सेल्फी लेने के लिए एक पत्थर पर जाने लगा. इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे फॉल के गहरे पानी में गिर गए. हालांकि आयुष को पानी में गिरता देखकर उनका एक दोस्त उन्हें बचाने का प्रयास किया और वह भी पानी में कूद गया. दो युवकों को पानी में गिरने की सूचना मिलते ही वहां तैनात वन विभाग के कर्मी तत्काल सक्रिय हुए और एक युवक को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. परंतु आयुष तिवारी गहरे पानी में फंस गया.

अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था आयुष

इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बारेसांड थाना प्रभारी शशि कुमार और वन विभाग के फॉरेस्टर साकेत पांडेय घटनास्थल पर पहुंचे और युवक की खोजबीन आरंभ करवाई. काफी मशक्कत के बाद गहरे पानी में पत्थर में फंसे युवक के शव को बाहर निकाला जा सका. बताया जाता है कि आयुष अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था.

गढ़वा के चार दोस्त यहां घूमने आए थे. सेल्फी के चक्कर में एक दोस्त पानी में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज रही है. वहीं मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी भी दे दी गई है.- शशि कुमार, थाना प्रभारी

सुरक्षा मानको का पालन करें पर्यटकः फॉरेस्टर साकेत पांडेय

इधर इस संबंध में फॉरेस्टर साकेत पांडेय ने पर्यटकों से अपील की है कि पर्यटन स्थल पर अनिवार्य रूप से सुरक्षा मानकों का ख्याल रखें. उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों में वन विभाग के द्वारा सुरक्षा मानक तय किए गए हैं. खतरनाक स्थलों की घेराबंदी भी कर दी गई है. किसी भी सूरत में सुरक्षा मानकों की अनदेखी न करें.

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