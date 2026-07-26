ETV Bharat / state

उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, वरुणा नदी में नहाने गया युवक डूबा

जिला प्रशासन ने बताया खोज अभियान लगातार जारी है. नदी के किनारों के अलावा संभावित स्थानों पर भी गहन तलाश की जा रही है

UTTARKASHI VARUNA RIVE
वरुणा नदी में डूबा युवक (फोटो सोर्स: जिला आपदा प्रबंधन)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 26, 2026 at 6:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तरकाशी: जनपद मुख्यालय के समीप स्थित वरूणा नदी में रविवार दोपहर नहाने गया एक 18 वर्षीय युवक तेज बहाव में बह गया. युवक के बह जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) मौके पर पहुंची. जिसके बाद वरूणा नदी से लेकर गंगा नदी तक व्यापक खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया. देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है.

आपदा कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञानसू निवासी अनमोल जोशी (18) पुत्र महेश जोशी रविवार दोपहर अपने कुछ दोस्तों के साथ वरूणा नदी में नहाने के लिए गया था. बताया जा रहा है कि बड़ेथी चुंगी के समीप वह नदी में छलांग लगाकर स्नान कर रहा था. इसी दौरान नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से वह संतुलन खो बैठा. देखते ही देखते वह बहने लगा.

अनमोल के साथ मौजूद दोस्तों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई. स्थानीय लोगों ने तत्काल नदी में बह रहे युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही क्षणों में वह उनकी आंखों से ओझल हो गया. इसके बाद घटना की सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची. राहत एवं बचाव दल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. टीम ने वरूणा नदी के विभिन्न हिस्सों के साथ ही गंगा नदी तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक युवक का कोई पता नहीं चल सका.

जिला आपदा प्रबंधन अ​धिकारी शार्दुल गुसांई ने बताया खोज अभियान लगातार जारी है. नदी के किनारों के अलावा संभावित स्थानों पर भी गहन तलाश की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर एकत्र हो गए. युवक के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए. उनका रो-रोकर बुरा हाल था. पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में घटना को लेकर शोक और चिंता का माहौल है.

प्रशासन ने लोगों से बरसात के मौसम में नदी-नालों के बढ़े जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए सतर्क रहने तथा जोखिम उठाकर नदी में स्नान न करने की अपील की है. प्रशासन ने कहा जब तक युवक का पता नहीं चल जाता, तब तक खोज एवं बचाव अभियान लगातार जारी रहेगा.

TAGGED:

उत्तरकाशी वरुणा नदी
वरुणा नदी में डूबा युवक
YOUTH DROWNS IN VARUNA RIVER
UTTARKASHI VARUNA RIVER
UTTARKASHI VARUNA RIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.