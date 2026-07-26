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उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, वरुणा नदी में नहाने गया युवक डूबा

उत्तरकाशी: जनपद मुख्यालय के समीप स्थित वरूणा नदी में रविवार दोपहर नहाने गया एक 18 वर्षीय युवक तेज बहाव में बह गया. युवक के बह जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) मौके पर पहुंची. जिसके बाद वरूणा नदी से लेकर गंगा नदी तक व्यापक खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया. देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है.

आपदा कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञानसू निवासी अनमोल जोशी (18) पुत्र महेश जोशी रविवार दोपहर अपने कुछ दोस्तों के साथ वरूणा नदी में नहाने के लिए गया था. बताया जा रहा है कि बड़ेथी चुंगी के समीप वह नदी में छलांग लगाकर स्नान कर रहा था. इसी दौरान नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से वह संतुलन खो बैठा. देखते ही देखते वह बहने लगा.

अनमोल के साथ मौजूद दोस्तों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई. स्थानीय लोगों ने तत्काल नदी में बह रहे युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही क्षणों में वह उनकी आंखों से ओझल हो गया. इसके बाद घटना की सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची. राहत एवं बचाव दल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. टीम ने वरूणा नदी के विभिन्न हिस्सों के साथ ही गंगा नदी तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक युवक का कोई पता नहीं चल सका.