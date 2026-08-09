ETV Bharat / state

कानपुर में गंगा नदी में डूबा युवक; ताऊ के अंतिम संस्कार में आया था, शिवराजपुर में नहर में डूबने से छात्र की मौत

कोहना थाना प्रभारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि जल पुलिस की मदद से युवक की तलाश की जा रही है.

फाइल फोटो
फाइल फोटो (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : कोहना थाना क्षेत्र स्थित भैरव घाट पर ताऊ के अंतिम संस्कार के बाद गंगा स्नान के दौरान एक युवक (22) तेज बहाव की चपेट में आकर नदी में डूब गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जल पुलिस को अलर्ट किया. फिलहाल दो स्टीमर और छह गोताखोरों की टीम लापता युवक की खोजबीन में जुटी हुई है, लेकिन गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पास होने और पानी की रफ्तार तेज होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी रुकावटें आ रही हैं.

कानपुर में गंगा नदी में डूबा युवक (Video credit: ETV Bharat)

युवक की पहचान मयंक चौरसिया निवासी बजरिया थाना क्षेत्र के रूप में हुई है. मयंक के पिता संजू कुमार चौरसिया ने बताया कि उनके बड़े भाई सुरेश कुमार का शनिवार रात बीमारी से निधन हो गया था. रविवार को दाह संस्कार संपन्न होने के बाद परिजन घाट पर हाथ-पैर धो रहे थे, तभी मयंक गंगा में नहाने की जिद करने लगा.



पिता संजू और चाचा सुरेश के अनुसार, परिजनों ने उसे किनारे पर रहकर ही नहाने की हिदायत दी थी, लेकिन पानी में उतरते ही उसका पैर फिसल गया. मयंक के चिल्लाने पर आस-पास मौजूद लोगों और लड़कों ने उसे बचाने की कोशिश की तथा पानी में टायर और रस्सियां भी फेंकी गईं. दुर्भाग्यवश मयंक उन्हें पकड़ नहीं सका और देखते ही देखते तेज धार में बहकर ओझल हो गया.

परिजनों ने बताया कि युवक ने इसी साल बीए में दाखिला लिया था. घटना के बाद से ही घाट पर मयंक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मामले की जानकारी मिलते ही कोहना थाना प्रभारी मनीष कुमार सिंह तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि जल पुलिस की मदद से युवक की तलाश की जा रही है.



कानपुर में शिवराजपुर में नहर में डूबने से इंटर के छात्र की मौत : शिवराजपुर थाना क्षेत्र स्थित महासरन गांव निवासी सर्वेश का बेटा निखिल (18) शनिवार दोपहर दोस्तों के साथ पास की एक नहर में नहाने गया था. इस दौरान गहरे पानी और तेज बहाव होने के कारण वह डूब गया. सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला.

शिवराजपुर थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया नहर में डूबने से मौत का प्रतीत हो रहा है. परिजनों की ओर से अभी कोई आरोप नहीं लगाया गया है, यदि वे कोई शिकायत करते हैं तो जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : कुशीनगर में तीन सगी बहनों की डूबने से मौत, 12 घंटे बाद मिला शव, पुल की रेलिंग पर बैठकर खेल रही थीं

TAGGED:

YOUTH DROWNS IN KANPUR
कानपुर में डूबा युवक
YOUTH DROWNS BATHING IN GANGES
KANPUR LATEST NEWS
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.