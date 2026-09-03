मुरादाबाद : पैर फिसलने से गागन नदी में गिरा युवक, डूबने से मौत
मझोला थाना क्षेत्र की घटना, मृतक की पहचान पाकबड़ा निवासी आसिफ के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 1:44 PM IST
मुरादाबाद : मझोला थाना क्षेत्र में बुधवार की रात दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पैर फिसलने से एक युवक गागन नदी में गिरकर डूब गया. गुरुवार सुबह उसका शव बरामद कर लिया गया है. मृतक की पहचान पाकबड़ा निवासी आसिफ के रूप में हुई है, जो मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है. परिजनों ने किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया.
जानकारी के अनुसार, पाकबड़ा निवासी आसिफ (28-30 वर्ष) मलकद्दा गांव में अपने मामा के घर आया था. बुधवार रात करीब 9 बजे लौटते समय अंधेरे और खराब रास्ते के कारण युवक का पैर फिसल गया और वह उफनती नदी में गिर गया.
सूचना के आधार पर पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंधेरा और पानी के तेज बहाव के कारण ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी. इसलिए रात में ऑपरेशन रोक दिया गया था. सुबह से एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने फिर अभियान शुरू किया और करीब 9 बजे युवक की शव बरामद कर लिया गया. शव मिलते ही परिजन रो-रोकर बेहाल हो गए. पुलिस ने शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया.
मझोला थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि सुबह 9:00 बजे युवक का शव बरामद कर लिया गया है. डूबने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर था. उसके परिजनों ने किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया है.
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