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दर्र बरहाना झरने में डूबा युवक, मेनाल झरने में भी नहाते समय गहरे पानी में समाई 'जिंदगी'

दोस्तों ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर दर्र बरहाना झरने की रील देखी थी. झरने की खूबसूरती से प्रभावित होकर तीनों ने यहां घूमने आने का कार्यक्रम बनाया. वे एक ही स्कूटी पर सुबह करीब 10 बजे आगरा से निकले और दोपहर तक झरने पर पहुंच गए. दोपहर करीब 2 बजे तीनों दोस्त झरने के पास नहा रहे थे. इसी दौरान अजय का संतुलन बिगड़ गया और उसका पैर फिसल गया. वह फिसलते हुए सीधे तालाब में जा गिरा और गहरे पानी में चला गया. साथियों ने तुरंत उसे पकड़ने और बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह पानी में गायब हो गया.

आगरा के राजपुर चुंगी निवासी अजय और उसक दो दोस्तों ने इंस्टाग्राम पर दर्र बरहाना झरने की रील देखी और यहां पिकनिक मनाने पहुंच गए. पुलिस के अनुसार अजय बीकॉम का छात्र था. झरने पर नहाते समय उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया. सूचना पर पहुंची पुलिस और सिविल डिफेंस टीम ने करीब 30 मिनट तक रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका. गढ़ी बाजना थाना पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल सुजान सिंह ने बताया कि वह अपने दो दोस्तों संस्कार और नैतिक के साथ रविवार सुबह दर्र बरहाना पहुंचा था.

भरतपुर/चित्तौड़गढ़: दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई. एक हादसा दर्र बरहाना झरने पर हुआ और दूसरा हादसा मेनाल झरने पर. मृत दोनों ही युवक दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए थे. दोनों की मौत नहाते समय पैर फिसलने और डूबने से हुई.

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30 मिनट चला रेस्क्यू ऑपरेशन: गढ़ी बाजना थाना पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम को बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कराया. करीब 30 मिनट तक चले अभियान के बाद अजय का शव तालाब से बाहर निकाला जा सका. हेड कांस्टेबल सुजान सिंह ने बताया कि शव को बयाना के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके आने के बाद पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जाएगी. अजय आगरा के एक निजी कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था. उसके पिता विनोद किराना व्यवसाय से जुड़े हैं. चार भाइयों में अजय सबसे छोटा था. अचानक हुए हादसे से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

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मेनाल झरने में डूबा युवक: बेगूं थाने के एएसआई जोगणियां माता पुलिस चौकी प्रभारी सुरेंद्रसिंह ने बताया कि रविवार शाम को मेनाल झरने में युवक के डूबने की सूचना मिली थी. आठ युवक अजमेर से यहां आए थे, जिनमें से एक नहाते समय डूब गया. डूबे युवक की पहचान अजमेर के फाई सागर झील के पास रहने वाले कानूसिंह पुत्र लालसिंह रावत के रूप में हुई है. हादसे के बाद साथ आए दोस्तों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. हादसे की सूचना मिलते ही जोगणिया माता चौकी के सुरेंद्र सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया. चित्तौड़गढ़ से शाम को मेनाल पहुंची टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चला. मेनाल झरने के यहां कुंड में पानी गहरा होने से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है. पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचना दे दी है.

आठ साथी आए थे, एक को डूबते हुए देखा: बताया गया कि कानूसिंह अपने सात अन्य साथियों के साथ कार में रविवार को रवाना हुआ था. ये सभी पहले सांवलियाजी पहुंचे. यहां से करीब 10 बजे रवाना होकर जोगणियां माताजी आए. बाद में मेनाल झरने पहुंचे. कानूसिंह झरने के नीचे चला गया था, जबकि उसके अन्य साथ ऊपर ही थे. इसी दौरान आशंका है कि पैर फिसलने से वह गहराई में चला गया और डूब गया.