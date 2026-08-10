खदान में डूबने से युवक की मौत, एसडीआरएफ की डीप डाइविंग टीम ने डेड बॉडी को किया रेस्क्यू
मृतक युवक का नाम हर्ष दास है और वो रायपुर के भनपुरी का रहने वाला था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 10, 2026 at 2:41 PM IST
बेमेतरा: बेरला थाना के ग्राम चंडी भाठा में बंद पड़े पत्थर खदान में डूबने से रायपुर के 22 साल के युवक की मौत हो गई. मृतक युवक का नाम हर्ष दास था और वो नहाने के लिए खदान के गहरे पानी में उतरा था. युवक को गहराई का अंदाजा नहीं मिला और वो डूब गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और डेड बॉडी को पानी के नीचे से रेस्क्यू किया. जिस जगह से युवक का शव मिला वहां पर पानी की गहराई करीब 30 फीट है.
30 फीट गहरे खदान में डूबा युवक
पुलिस कंट्रोल रुप दुर्ग के मुताबिक हादसा रविवार शाम 6 बजे के करीब हुआ. मृतक युवक हर्ष दास रायपुर के भनपुरी का रहने वाला था. युवक अपने तीन दोस्तों के साथ चंडी भाठा आया था और नहाने के लिए पानी में उतरा था. मृतक के दोस्तों की सचूना पर पुलिस ने रेस्क्य अभियान चलाया. देर शाम तक युवक की तलाश जारी रही जिसके बाद आज सुबह शव को बाहर निकाला जा सका.
मौके पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया
घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी दिनेश कुमार रावटे के निर्देश पर तुरंत रेस्क्यू टीम एक्टिव किया गया. आज सुबह करीब 5 बजकर 30 मिनट पर गोताखोरों की टीम ने शव को पानी के बाहर निकाला. स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस जगह पर ये हादसा हुआ उस जगह पर पानी की गहराई काफी ज्यादा है.
एक्सपर्ट गोताखोरों की ली गई मदद
युवक को खोजने के लिए एसडीआरएफ के एक्सपर्ट गोताखोर जो डीप डाइविंग के जानकार हैं उन्होने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया. टीम ने बताया कि राजकुमार यादव और चंद्रप्रताप जंघेल ने तीस फीट गहरे पानी से युवक को बाहर निकाला. शव का पंचनाम करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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