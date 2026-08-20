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मौत की बाजी: दोस्तों ने ब्लू वाटर पार करने की लगाई शर्त, एक डूबा अब तक लापता, अंडरवाटर कैमरे की ली जाएगी मदद

रायपुर : नया रायपुर के माना थाना अंतर्गत ब्लू वाटर खदान में दोस्तों के साथ घूमने गया युवक डूब गया. बताया जा रहा है तीन दोस्त ब्लू वाटर एरिया में घूमने गए थे. इसी दौरान दो दोस्तों में ब्लू वाटर को तैरकर पार करने की शर्त लगी.शर्त लगाने के बाद दोनों दोस्त पानी में कूद गए.लेकिन जैसे ही दोनों बीच में पहुंचे वैसे ही एक दोस्त पानी में डूबने लगा.जबकि दूसरा दोस्त किसी तरह आधे रास्ते से ही वापस आ गया.तीसरा दोस्त दोनों के तैरने का वीडियो बना रहा था.

पानी में डूबे युवक का नहीं चला पता

इस घटना में मौदहापारा का रहने वाला 24 वर्षीय आदिल खान गहरे पानी में डूब गया. बुधवार को शाम होने की वजह से किसी तरह का सर्चिंग अभियान नहीं चला. गुरुवार की सुबह 6 बजे से एसडीआरएफ और होमगार्ड की 20 सदस्यीय टीम लगातार ब्लू वाटर खदान में सर्चिंग कर रही है. लेकिन अब तक लापता आदिल खान का कोई पता नहीं चल पाया है. वही होमगार्ड के अधिकारी का कहना है कि गुरुवार की शाम तक आदिल की डेड बॉडी बरामद नहीं होती है तो शुक्रवार को अंडरवाटर कैमरे की मदद से सर्च किया जाएगा.

दोस्तों ने ब्लू वाटर पार करने की लगाई शर्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुधवार को शाम होने की वजह से ब्लू वाटर खदान में सर्चिंग नहीं हो पाया था. लेकिन गुरुवार की सुबह से होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है. अब तक लापता हुए आदिल का कोई सुराग नहीं मिल पाया है- अभिषेक झा, एएसपी

रायपुर ग्रामीण एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि आदिल अपने दो दोस्तों के साथ ब्लू वाटर खदान बुधवार की शाम को घूमने गया था. आदिल अपने एक दोस्त के साथ ब्लू वाटर खदान के एक छोर से दूसरे छोर को पार करने की शर्त लगी थी. लेकिन आदिल गहरे पानी में जाने के बाद डूब गया. लेकिन उसका दोस्त तैरकर वापस अपनी जगह पर पहुंच गया.

अंडरवाटर कैमरे से होगा सर्च

रायपुर होमगार्ड के जिला सेनानी अधिकारी पुष्पराज सिंह ने बताया कि घटना की सूचना बुधवार की शाम को मिली थी, लेकिन शाम होने की वजह से यहां पर सर्चिंग नहीं किया जा सका. गुरुवार की सुबह 6 बजे से सर्चिंग चालू कर दिया गया है.सूर्यास्त के बाद भी लापता आदिल की डेडबॉडी नहीं मिलती है, तो शुक्रवार को अंडरवाटर कैमरे की मदद से सर्च किया जाएगा.