ETV Bharat / state

नरहरा जलप्रपात डूबे युवक का शव बरामद, रविवार को पानी में हुआ था लापता

नरहरा जलप्रपात डूबे युवक का शव बरामद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : नरहरा जलप्रपात में डूबे युवक का शव सोमवार को बरामद किया गया.आपको बता दें कि धमतरी जिले के नरहरा जलप्रपात में रविवार को रायपुर से घूमने आया युवक नहाने के दौरान अचानक पानी में लापता हो गया था. रविवार को गोताखोरों ने युवक की खोज की,लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका.सोमवार को गोताखोरों की टीम ने फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया,आखिरकार दोपहर बाद युवक का शव गहरे पानी में मिला.

जानकारी के अनुसार रायपुर कोटा निवासी तोरण नायक 22 वर्ष अपने दोस्तों के साथ रविवार को नरहरा वाटरफॉल घूमने आया था. सभी जलाशय के किनारे नहा रहे थे. नहाते समय तोरण गहरे 20 फीट पानी मे चला गया, इसके बाद पानी में लापता हो गया. पुलिस सूचना मिलते ही पहुंची और गोताखोरों की टीम भी बुला ली गई. रविवार शाम तक खोजबीन की गई लेकिन नहीं मिल पाया.

दूसरे दिन मिला शव

दूसरे दिन सोमवार सुबह फिर से तलाश शुरू की गई आखिरकार युवक की लाश मिल गई. सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि रायपुर से आया तोरण अपने दोस्तों के साथ नहा रहा था. इसी दौरान वह पानी में चला गया.