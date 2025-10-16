दशम फॉल हादसे में चौथे दिन ड्रोन कैमरे से मिली सफलता, डूबे युवक का शव बरामद
दशम फॉल में डूबे युवक का शव चौथे दिन बाहर निकाल लिया गया है. युवक बिहार का रहने वाला था.
Published : October 16, 2025 at 7:52 AM IST
रांची: रांची के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दशम फॉल हादसे में चौथे दिन प्रशासन को सफलता मिली है. चार दिनों से जारी सर्च ऑपरेशन के बाद मंगलवार देर शाम ड्रोन कैमरे की मदद से डूबे युवक का शव बरामद किया गया. रोशन कुमार शर्मा, जो मूल रूप से मधुबनी (बिहार) के रहने वाले थे. वह बेंगलुरु की एक कंपनी में इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम करते थे.
कंपनी ने उन्हें रांची के रवि स्टील में इंटीरियर कार्य के लिए भेजा था. रविवार को वे दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने दशम फॉल पहुंचे थे, जहां मुख्य झरने से करीब एक किलोमीटर ऊपर जंगल की ओर नहाने के दौरान पैर फिसल जाने से वे पानी के तेज बहाव में बह गए थे.
चार दिनों से जारी था तलाशी अभियान
हादसे के बाद से लगातार बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश, दशम फॉल थाना प्रभारी प्रशांत गौरव और सीओ हंस हेम्ब्रम मौके पर डटे रहे. तेज बहाव और पत्थरीले इलाके के कारण सर्च टीम को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. वहीं, चौथे दिन मंगलवार को बुंडू एसडीएम किष्टो कुमार बेसरा भी स्थल पर पहुंचे और पूरे अभियान की निगरानी की.
ड्रोन कैमरे से मिला सुराग
मंगलवार को जब सुबह से शाम तक कोई सुराग नहीं मिला,तो एसडीपीओ ओम प्रकाश ने ड्रोन कैमरे की मदद लेने का फैसला किया. ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पानी के भीतर संदिग्ध आकृति दिखी, जिसके आधार पर एनडीआरएफ की टीम पानी में उतरी औरकाफी मशक्कत के बाद देर शाम रोशन कुमार शर्मा का शव बाहर निकाला गया.
चार दिन की मेहनत के बाद मिली सफलता
लगातार चार दिनों तक पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से चल रहे अभियान के बाद आखिरकार प्रशासन को मंगलवार को सफलता मिली. शव बरामद होने के बाद अधिकारियों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. प्रशासन ने बताया कि ड्रोन कैमरे की तकनीकी सहायता से यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका.
