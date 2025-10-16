ETV Bharat / state

दशम फॉल हादसे में चौथे दिन ड्रोन कैमरे से मिली सफलता, डूबे युवक का शव बरामद

शव को बाहर निकालते NDRF की टीम ( Etv Bharat )

रांची: रांची के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दशम फॉल हादसे में चौथे दिन प्रशासन को सफलता मिली है. चार दिनों से जारी सर्च ऑपरेशन के बाद मंगलवार देर शाम ड्रोन कैमरे की मदद से डूबे युवक का शव बरामद किया गया. रोशन कुमार शर्मा, जो मूल रूप से मधुबनी (बिहार) के रहने वाले थे. वह बेंगलुरु की एक कंपनी में इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम करते थे.

कंपनी ने उन्हें रांची के रवि स्टील में इंटीरियर कार्य के लिए भेजा था. रविवार को वे दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने दशम फॉल पहुंचे थे, जहां मुख्य झरने से करीब एक किलोमीटर ऊपर जंगल की ओर नहाने के दौरान पैर फिसल जाने से वे पानी के तेज बहाव में बह गए थे.

जानकारी देते परिजन, एनडीआरफ इंस्पेक्टर और डीएसपी (Etv Bharat)

चार दिनों से जारी था तलाशी अभियान

हादसे के बाद से लगातार बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश, दशम फॉल थाना प्रभारी प्रशांत गौरव और सीओ हंस हेम्ब्रम मौके पर डटे रहे. तेज बहाव और पत्थरीले इलाके के कारण सर्च टीम को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. वहीं, चौथे दिन मंगलवार को बुंडू एसडीएम किष्टो कुमार बेसरा भी स्थल पर पहुंचे और पूरे अभियान की निगरानी की.

ड्रोन कैमरे से मिला सुराग