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पुलिस चौकी के टॉयलेट में युवक ने तेजाब पिया, चौकी प्रभारी निलंबित

मेरठ: जिले से पुलिस हिरासत के दौरान एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. खरखौदा थाना क्षेत्र स्थित धीरखेड़ा पुलिस चौकी में बाइक चोरी के संदेह में हिरासत में लिए गए एक युवक ने चौकी के टॉयलेट में जाकर तेजाब पी लिया. घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी ने धीरखेड़ा चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.



जानकारी के अनुसार, नया गांव निवासी राजीव की एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी. मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज मिले. फुटेज के आधार पर पुलिस ने गाजियाबाद के नूरपुर निवासी मिथुन (पुत्र पप्पू) समेत तीन युवकों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए धीरखेड़ा चौकी लेकर आई.



​चौकी में पूछताछ के दौरान मिथुन ने शौचालय जाने की बात कही. आरोप है कि जब पुलिसकर्मी उसे टॉयलेट लेकर गए, तो वहां रखे तेजाब को उसने गटक लिया. तेजाब पीते ही उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वह तड़पने लगा.



​घटना के तुरंत बाद पुलिसकर्मी उसे नजदीकी एनसीआर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया. वर्तमान में मिथुन का इलाज हापुड़ रोड स्थित जगदंबा अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है.



​घटना की सूचना मिलते ही मिथुन के परिजन अस्पताल पहुंचे और पुलिस पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए. परिजनों का दावा है कि पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मियों ने मिथुन के साथ मारपीट की और उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया, जिससे तंग आकर उसने यह जानलेवा कदम उठाया. हालांकि, पुलिस प्रशासन ने परिजनों द्वारा लगाए गए मारपीट और टॉर्चर के आरोपों को खारिज किया है.



​मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशों पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अभिरक्षा के दौरान हुई इस बड़ी लापरवाही के चलते धीरखेड़ा चौकी प्रभारी हरिओम गौतम को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस इस बात की भी गहन जांच कर रही है कि संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र यानी चौकी के टॉयलेट में तेजाब जैसा ज्वलनशील पदार्थ कैसे आया और युवक की निगरानी में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई.



​क्षेत्राधिकारी किठौर विश्वज्योति राय ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बाइक चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए युवक को धीरखेड़ा चौकी लाया गया था. इस दौरान उसने शौचालय में जाकर वहां रखा तेजाब पी लिया. युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.