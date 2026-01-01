ETV Bharat / state

प्रेमिका बोली- मर कर दिखाओ...प्रेमी ने पी लिया टॉयलेट क्लीनर, मौत; 5 साल से था प्रेम संबंध

लखनऊ: हुसैनगंज के खटिकाना मोहल्ला निवासी अशिकांश (22) ने टॉयलेट क्लीनर पीकर आत्महत्या कर ली. परिजनों का आरोप है, कि उसकी प्रेमिका ने फोन पर उसे मरने के लिए उकसाया था. पुलिस ने मृतक की भाभी पूजा सोनकर की तहरीर पर आरोपी युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फोन की CDR खंगाली जा रही है, ताकि प्रेमिका द्वारा उकसाने के दावे की पुष्टि की जा सके. शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. रिपोर्ट आने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

परिजनों का आरोप: थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों के मुताबिक, खटिकाना सुग्गादेवी मार्ग निवासी अशिकांश (22) का इलाके की ही एक युवती से पिछले 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पिछले कुछ समय से युवती ने अशिकांश से दूरी बना ली. बातचीत करना भी बंद कर दिया.

मंगलवार को अशिकांश ने युवती को फोन करके पैचअप करने की कोशिश की, लेकिन युवती ने संबंध रखने से साफ इनकार कर दिया. परिजनों का आरोप है, कि फोन पर बातचीत के दौरान जब अशिकांश ने सुसाइड करने की बात कही तो युवती ने उसे चुनौती देते हुए कहा हिम्मत है, तो मर कर दिखाओ.