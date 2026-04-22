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बिजली विभाग से परेशान युवक ने दी आत्महत्या की धमकी! CM हेमंत सोरेन के संज्ञान लेते ही शुरू हुई जांच

इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को मामले में कार्रवाई करने और युवक की समस्या का समाधान करने को कहा है. मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा कि स्थिति बर्दाश्त करने लायक नहीं है. पूरे मामले में बिजली विभाग ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है और युवक के गांव में एक टीम को भेजा है.

पलामू: बिजली विभाग की कार्यशैली से परेशान होकर पलामू के पाटन में रहने वाले एक युवक ने आत्महत्या की धमकी दी है. युवक ने आत्महत्या की धमकी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोशल मीडिया पर लिखा था.

दरअसल, पलामू के पाटन के सिक्की कला के रहने वाले अविनाश कुशवाहा एक छोटी से दुकान का संचालन करते हैं. उनके नाम पर बिजली का कनेक्शन है. 2021 में उन्होंने 1280 रुपये बिजली का बिल भरा था. मार्च 2022 में 322 का बिल आया था और ऑनलाइन तरीके से इसका भुगतान भी किया गया. उस दौरान उनकी मीटर की रीडिंग ली गई थी लेकिन बाद में उनका बिजली बिल 21, 128 रुपए आ गया.

युवक ने लगाया कमीशन मांगने का आरोप

अविनाश कुमार ने जनवरी 2025 में बिजली बिल में सुधार करने के लिए आवेदन दिया था. उनके आवेदन पर बिजली विभाग की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई. अविनाश कुमार की तरफ से आरोप लगाया गया कि बिजली बिल सुधार के नाम पर 50% कमीशन की मांग की गई. बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली से परेशान होकर युवक आत्महत्या करने को मजबूर है.

अविनाश कुमार के मामले में जांच के लिए एक स्पेशल टीम भेजी गई है. जांच के बाद पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी: संतोष कुमार, कार्यपालक अभियंता, बिजली विभाग

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