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खूनी जंग में बदला पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद, सैलानी ने स्थानीय युवक को मारी गोली

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर पर्यटकों द्वारा हुड़दंग मचाने के भी मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला कुल्लू जिसे में पेश आया है. जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में सैलानियों द्वारा स्थानीय युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. वहीं, इस विवाद में सैलानियों ने एक युवक पर गोली चला दी. पुलिस ने इस मामले में चार सैलानियों को हिरासत में लिया है, जबकि एक सैलानी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम ने जगह-जगह नाकाबंदी की है.

युवक की टांग पर मारी गोली

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि कसोल में पार्किंग को लेकर स्थानीय युवकों और पंजाब के युवकों के बीच कहा सुनी हो गई, जो थोड़ी देर में मारपीट में बदल गई. इस दौरान पंजाब के एक युवक द्वारा स्थानीय युवक की टांग पर गोली मार दी गई. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. घायल युवक का कुल्लू अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 4 युवकों को हिरासत में लिया गया. पुलिस द्वारा हथियार और युवकों की गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है.