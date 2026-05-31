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खूनी जंग में बदला पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद, सैलानी ने स्थानीय युवक को मारी गोली

पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, एक अभी भी फरार है, आरोपियों की गाड़ी और पिस्टल बरामद कर ली है.

Tourist Shoots Local Youth in Kullu
स्थानीय युवक को सैलानी ने मारी गोली (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 12:16 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर पर्यटकों द्वारा हुड़दंग मचाने के भी मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला कुल्लू जिसे में पेश आया है. जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में सैलानियों द्वारा स्थानीय युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. वहीं, इस विवाद में सैलानियों ने एक युवक पर गोली चला दी. पुलिस ने इस मामले में चार सैलानियों को हिरासत में लिया है, जबकि एक सैलानी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम ने जगह-जगह नाकाबंदी की है.

युवक की टांग पर मारी गोली

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि कसोल में पार्किंग को लेकर स्थानीय युवकों और पंजाब के युवकों के बीच कहा सुनी हो गई, जो थोड़ी देर में मारपीट में बदल गई. इस दौरान पंजाब के एक युवक द्वारा स्थानीय युवक की टांग पर गोली मार दी गई. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. घायल युवक का कुल्लू अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 4 युवकों को हिरासत में लिया गया. पुलिस द्वारा हथियार और युवकों की गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है.

"शाम करीब 6 बजे कसोल स्थित होटल ग्रीन वैली में पंजाब से आए कुछ पर्यटकों एवं स्थानीय युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो बाद में झगड़े में बदल गई. इसी दौरान फायरिंग की घटना भी घटित हुई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना मणिकर्ण की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है." - मदन लाल कौशल, एसपी कुल्लू

आरोपी युवकों की पहचान

  • मनप्रीत सिंह (उम्र 29 साल) निवासी गांव मियानी, जिला तरनतारन, पंजाब
  • अमन रंधावा (उम्र 22 साल) निवासी गांव चननके, जिला अमृतसर, पंजाब
  • करणदीप सिंह (उम्र 22 साल) निवासी बटाला शहर, जिला गुरदासपुर, पंजाब
  • इसमें एक नाबालिक भी शामिल है (उम्र 17 साल)

एक व्यक्ति फरार, तलाश में जुटी पुलिस

वहीं, घटना में शामिल एक अन्य व्यक्ति तमन निवासी बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब मौके से फरार है. जिसकी तलाश की जा रही है. एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले में हर महत्वपूर्ण पहलू पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस द्वारा मामले में हर महत्वपूर्ण पहलू पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

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