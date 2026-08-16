डूंगरपुर में आरएसएस का युवा शंखनाद, बर्फ, अग्नि और दरिया से गुजर कर दिखाया दमखम
युवाओं की मोबाइल से दूर रहकर शारीरिक और मानसिक विकास पर जोर देने को प्रेरित किया गया.
Published : August 16, 2026 at 3:17 PM IST
डूंगरपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने रविवार को युवा शंखनाद महोत्सव रखा. इसमें हजारों युवाओं ने शौर्य एवं साहस का प्रदर्शन किया. युवाओं को देश आने वाली हर चुनौती से निबटने के लिए तैयार रहने को प्रेरित किया गया. युवा पानी, बर्फ, अग्नि एवं दरिया जैसी बाधाओं से होकर गुजरे तो कई युवा पाइप, टायर के बीच रेंगकर निकले. हर बाधा को पार कर कुश्ती में दमखम दिखाया. इनके बाद युवाओं की मोबाइल से दूर रहकर शारीरिक और मानसिक विकास पर जोर देने के लिए प्रेरित किया गया.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक विकासराज, विनोद प्रजापत, जिला संघ चालक योगेंद्र शर्मा ने कहा कि आज का युवा मोबाइल एवं टीवी से चिपक गया है. इससे शारीरिक और मानसिक विकास सिमट गया है. इसे विकसित करने के लिए युवाओं को खेल एवं शारीरिक प्रदर्शन पर जोर देना होगा. मोबाइल से दूर रहकर शारीरिक के साथ मानसिक विकास संभव है.
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भारत माता के जयकारे गूंजे: युवा शंखनाद महोत्सव की शुरुआत भारत माता के जयकारों से हुई. शहीद पार्क पर हजारों युवा जुटे. युवाओं को आगे बढ़ने और देश को अलग अलग चुनौतियों से निबटने को आने वाली बाधाओं के बारे में बताया. इससे निबटने के लिए तैयारी की जानकारी दी गई. युवाओं की टोलियां आगे बढ़ी. गिरल कॉलेज ग्राउंड में पहली बार लकड़ियों पर चलने के साथ युवा 2 से 3 इंच की चौड़ी लकड़ी के ऊपर चले एवं दौड़े. विभिन्न बाधाएं पार कर पास के एसबीपी कॉलेज ग्राउंड पहुंचे.
एक के बाद एक बाधा: स्वयंसेवक भूपेंद्र पालीवाल ने बताया कि युवा जोश एवं होश के साथ दरिया, अग्नि, कीचड़ एवं हिम मार्ग से गुजरे. इसके अलावा युवाओं ने आग की लपटों, बर्फ की ठंडी सिल्लियों, कीचड़ के बीच से गुजरकर दिखाया. इसके बाद जिग जैक, पत्थर रेलिंग पर दौड़कर, खाई जंप, अंधेरी गुफा जैसी बाधाएं पार की. युवाओं को सेना की तैयारी से जुड़ी पाइप एवं टायर के बीच रेंगकर घुटने ओर कोहनी के बल निकलने की ट्रेनिंग दी गई. युवाओं ने भारत माता के जयकारों के साथ कुश्ती में भी दमखम दिखाया. इसमें गोरखा रेजिमेंट ओर डोगरा रेजीमेंट में युवाओं की दो टोलियां बनाकर शौर्य प्रदर्शन किया.
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