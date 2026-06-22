संभल में होटल के बंद कमरे में युवक की संदिग्ध मौत; पुलिस मामले की जांच में जुटी
मामला जनपद संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम आटा स्थित एक होटल का है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 10:33 AM IST
संभल: जिले के चंदौसी क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक होटल के बंद कमरे में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. मामला जनपद संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम आटा स्थित एक होटल का है.
जानकारी के अनुसार, चंदौसी के गोलघर निवासी 41 वर्षीय अनुभव अग्रवाल, पुत्र सोमेश अग्रवाल, शनिवार को होटल में कमरा बुक कर ठहरे थे. रविवार शाम करीब छह बजे तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर होटल प्रबंधन को संदेह हुआ. सूचना मिलते ही बनियाठेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
पुलिस की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खोला गया तो अनुभव अग्रवाल अचेत अवस्था में पड़े मिले. जांच करने पर उनकी मौत की पुष्टि हुई. घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. युवक की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया.
वहीं, होटल परिसर में भी लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने पूरे घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने होटल के कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए. फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने कमरे के भीतर मौजूद वस्तुओं और परिस्थितियों का गहन अध्ययन कर नमूने भी जुटाए.
अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप कुमार ने बताया कि अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है.
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