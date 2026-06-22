ETV Bharat / state

संभल में होटल के बंद कमरे में युवक की संदिग्ध मौत; पुलिस मामले की जांच में जुटी

संभल: जिले के चंदौसी क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक होटल के बंद कमरे में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. मामला जनपद संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम आटा स्थित एक होटल का है.

जानकारी के अनुसार, चंदौसी के गोलघर निवासी 41 वर्षीय अनुभव अग्रवाल, पुत्र सोमेश अग्रवाल, शनिवार को होटल में कमरा बुक कर ठहरे थे. रविवार शाम करीब छह बजे तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर होटल प्रबंधन को संदेह हुआ. सूचना मिलते ही बनियाठेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खोला गया तो अनुभव अग्रवाल अचेत अवस्था में पड़े मिले. जांच करने पर उनकी मौत की पुष्टि हुई. घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. युवक की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया.