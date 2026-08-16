सिरोही में नाले में मिला शव, उससे कुछ दूर चाय की दुकान चलाता था मृतक
मृतक के सिर और गले पर गंभीर चोटों के निशान हैं.
Published : August 16, 2026 at 2:24 PM IST
सिरोही: जिले के आबूरोड मावल ग्रोथ सेंटर में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई. रोड नंबर 12 पर चाय की थड़ी लगाने वाले वासडा निवासी शक्ति सिंह का शव उसकी दुकान के पास नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. युवक के रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाश की. शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया.
रीको थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हत्या के आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. पुलिस आसपास में जांच के साथ संदिग्धों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. परिजनों के अनुसार, शक्ति सिंह के सिर और गले पर गंभीर चोटों के निशान हैं. परिजन पहले उसे पालनपुर ले गए. इसके बाद परिजन आबूरोड के उप जिला चिकित्सालय आकरा भट्टा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.
पढ़ें:बदबू ने खोला राज, लापता बुजुर्ग दंपती का शव घर में मिला, बक्से में प्लास्टिक की थैली में थी दोनों बॉडी
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल की मोर्चरी पहुंच गए. युवक की मौत की खबर फैलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों और चोटों की प्रकृति को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी. मृतक के पिता लाडू सिंह ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई है.
ग्रामीणों ने बताया कि शक्ति सिंह मावल ग्रोथ सेंटर की सड़क नंबर 12 पर चाय की थड़ी लगाता था. वह रोजाना काम खत्म करने के बाद रात 8 से 9 बजे तक घर लौट आता था. रविवार रात काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की. इस पर दुकान के पास नाले में उसका शव मिला. शक्ति सिंह का बड़ा भाई खेती करता है. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है. आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास हैं.
पढ़ें:संदिग्ध अवस्था में मिला उपसरपंच पति का शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका