लखनऊ में युवक की संदिग्ध हालात में मौत; लिव-इन में रह रहा था, पिता बोले- बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता

लखनऊ : सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक का शव कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. मजदूर के पिता ने हत्या की आशंका जताई है. पिता का कहना है कि उनका बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है.

'लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था' : पुलिस के मुताबिक, मृतक के पिता प्रकाश राजपूत ने बताया कि ​अमित मजदूरी करता था. वह एक महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था. बुधवार दोपहर महिला घर आई थी. उन्होंने बताया कि शाम करीब 4 बजे जब उन्होंने फोन किया, तो महिला रोने लगी और बताया कि अमित ने आत्महत्या कर ली है.







डॉक्टरों ने मृत घोषित किया : उन्होंने बताया कि जब बेटे के कमरे पर पहुंचे, तो वहां कोई नहीं था. महिला पहले ही अमित को लेकर सरोजनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच चुकी थी. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित कर दिया.







​मृतक के पिता ने पुलिस के सामने मामले को संदिग्ध बताया है. उनका कहना है कि अमित आत्मघाती कदम नहीं उठा सकता था. ​सरोजनी नगर पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस महिला से भी पूछताछ कर रही है.