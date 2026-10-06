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सब्जी मंडी में खरीदारी के दौरान अचानक गिरा युवक, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से मची सनसनी

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में खरीदारी करने पहुंचे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक मंडी में पैदल चल रहा था, तभी अचानक सड़क पर गिर पड़ा. युवक के गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों की बड़ी भीड़ मौके पर जुट गई. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस को बुलाया गया. चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.