सब्जी मंडी में खरीदारी के दौरान अचानक गिरा युवक, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से मची सनसनी
हरिद्वार सब्जी मंडी में उस वक्त सनसनी मच गई, जब एक युवक अचानक गिर गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2026 at 3:04 PM IST
हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में खरीदारी करने पहुंचे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक मंडी में पैदल चल रहा था, तभी अचानक सड़क पर गिर पड़ा. युवक के गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों की बड़ी भीड़ मौके पर जुट गई. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस को बुलाया गया. चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
गौर हो कि हरिद्वार में सब्जी मंडी में खरीदारी करने पहुंचे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से लोगों में सनसनी फैल गई. बहादराबाद निवासी युवक सुबह सब्जी खरीदने के लिए ज्वालापुर की सब्जी मंडी पहुंचा था. बताया जा रहा है कि वह मंडी में पैदल चल रहा था. इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वह सड़क पर गिर गया. युवक को सड़क पर गिरता देख आसपास मौजूद लोगों ने उसे उठाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी. कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस की ओर से 108 एंबुलेंस को भी मौके पर बुलाया गया.
हालांकि, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी भेजा. घटना की जानकारी मिलने के बाद युवक के परिजनों को भी सूचना दी गई. युवक की अचानक मौत के बाद कुछ देर के लिए सब्जी मंडी में अफरातफरी का माहौल रहा. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई.
ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर चंद्रभान सिंह ने बताया कि सब्जी मंडी में एक युवक के अचानक सड़क पर गिरने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है.
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