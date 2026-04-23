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पत्नी से झगड़े बाद पति ने उठाया खौफनाक कदम, घर में पसरा मातम

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में युवक की संदिग्ध परिस्थतियों में मौत हो गई. प्राथमिक तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा है. बताया जा रहा है कि युवक का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था. इसके बाद ही शायद उनसे खौफनाक कदम उठाया. युवक की लाश ऊपर के कमरे में मिली है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक मामला उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर थाना का है. 29 साल के किशन विश्वास का शव बीती रात अपने घर की छत पर बने कमरे में मिला. इस घटना के बाद पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और गांव में भी मातम पसरा हुआ है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, किशन विश्वास अपनी पत्नी रीना विश्वास और दो छोटे बच्चों के साथ रहते थे. दोनों की शादी लगभग 8 साल पहले हुई थी. उनके परिवार में एक पांच वर्षीय बेटी और एक 3 वर्षीय बेटा है. बताया जा रहा है कि घटना से पहले पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद किशन ने शायद आत्महत्या कर ली.

किशन विश्वास फोर्सिलिंग (सीलिंग संबंधित कार्य) का काम करते थे और परिवार का पालन-पोषण करते थे. वह चार भाई-बहनों में से एक थे. घटना की जानकारी उस समय हुई जब देर रात किशन की मां छत पर गईं, जब उन्होंने छत पर बने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए.