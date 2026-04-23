पत्नी से झगड़े बाद पति ने उठाया खौफनाक कदम, घर में पसरा मातम
उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. युवक की पत्नी से झगड़े के बाद संदिग्ध परिस्थतियों में मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 23, 2026 at 7:22 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में युवक की संदिग्ध परिस्थतियों में मौत हो गई. प्राथमिक तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा है. बताया जा रहा है कि युवक का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था. इसके बाद ही शायद उनसे खौफनाक कदम उठाया. युवक की लाश ऊपर के कमरे में मिली है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
जानकारी के मुताबिक मामला उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर थाना का है. 29 साल के किशन विश्वास का शव बीती रात अपने घर की छत पर बने कमरे में मिला. इस घटना के बाद पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और गांव में भी मातम पसरा हुआ है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, किशन विश्वास अपनी पत्नी रीना विश्वास और दो छोटे बच्चों के साथ रहते थे. दोनों की शादी लगभग 8 साल पहले हुई थी. उनके परिवार में एक पांच वर्षीय बेटी और एक 3 वर्षीय बेटा है. बताया जा रहा है कि घटना से पहले पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद किशन ने शायद आत्महत्या कर ली.
किशन विश्वास फोर्सिलिंग (सीलिंग संबंधित कार्य) का काम करते थे और परिवार का पालन-पोषण करते थे. वह चार भाई-बहनों में से एक थे. घटना की जानकारी उस समय हुई जब देर रात किशन की मां छत पर गईं, जब उन्होंने छत पर बने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए.
परिजनों ने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी गई. परिजन आनन-फानन में किशन को जिला हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पंतनगर सिडकुल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू की गई.
इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. गदरपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय पाठक ने बताया कि प्राथमिक दौर पर मामला आत्महत्या की लग रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. दो मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, जिससे पूरे गांव में शोक का माहौल है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके.
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