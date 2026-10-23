बरेली में युवक की संदिग्ध हालात में मौत; पुलिस की पूछताछ के बाद घर पहुंचा था, कमरे में मिला शव
थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 3:37 PM IST
बरेली : भुता थाना क्षेत्र कस्बे में युवक (20) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिवार में कोहराम मच गया. एक मामले में पुलिस पूछताछ के बाद घर पहुंचे युवक का शव देर रात छत के कमरे में मिला. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं.
थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि युवक (20) की आत्महत्या की सूचना मिली थी. पुलिस ने किशोरी के लापता होने के मामले में उससे एक-दो बार पूछताछ की थी. इसके बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था. फिलहाल मृतक के परिवार की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है. शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
जानकारी के मुताबिक, भुता कस्बा निवासी सुरजीत सिंह (20) को पुलिस ने एक किशोरी के लापता होने पर हिरासत में लेकर पूछताछ किया था. पुलिस के अनुसार, युवक को पूछताछ के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था. बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम करीब आठ बजे वह घर पहुंचा था. इसके बाद देर रात लगभग 11 बजे वह छत पर बने कमरे में चला गया. जिसके बाद युवक का शव मिला.
घटना के बाद परिवार में मातम छा गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की. मृतक पांच भाइयों में तीसरे नंबर का था. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए. मृतक के पिता मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं.
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