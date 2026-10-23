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बरेली में युवक की संदिग्ध हालात में मौत; पुलिस की पूछताछ के बाद घर पहुंचा था, कमरे में मिला शव

सुरजीत सिंह (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : भुता थाना क्षेत्र कस्बे में युवक (20) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिवार में कोहराम मच गया. एक मामले में पुलिस पूछताछ के बाद घर पहुंचे युवक का शव देर रात छत के कमरे में मिला. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं.

थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि युवक (20) की आत्महत्या की सूचना मिली थी. पुलिस ने किशोरी के लापता होने के मामले में उससे एक-दो बार पूछताछ की थी. इसके बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था. फिलहाल मृतक के परिवार की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है. शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.