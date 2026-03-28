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संदिग्ध हालत में युवक की मौत, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप, मौके पर मिले पेपर में दो लोगों के नाम

दुर्ग : सुपेला थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. शुरुआती तौर पर इसे सुसाइड माना जा रहा है, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिससे मामला और भी उलझ गया है. आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक का शव उसके किराए के घर में फंदे से लटका मिला. मृतक की पहचान मोहन रामटेक के रूप में हुई है, जो पिछले तीन महीनों से यहां रहकर पेंटिंग का काम कर रहा था.

मकान मालिक ने दी पुलिस को सूचना

शनिवार सुबह मकान मालिक को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें दो नाम—राजू पाल और सोनिया गोस्वामी का जिक्र किया गया है. इन नामों के सामने आने से मामला और भी संदिग्ध हो गया है. वहीं मृतक के भाई नवीन रामटेके ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

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