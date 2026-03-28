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संदिग्ध हालत में युवक की मौत, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप, मौके पर मिले पेपर में दो लोगों के नाम

सुपेला थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है.परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है.

Youth dies under suspicious
संदिग्ध हालत में युवक की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 28, 2026 at 2:19 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग : सुपेला थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. शुरुआती तौर पर इसे सुसाइड माना जा रहा है, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिससे मामला और भी उलझ गया है. आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक का शव उसके किराए के घर में फंदे से लटका मिला. मृतक की पहचान मोहन रामटेक के रूप में हुई है, जो पिछले तीन महीनों से यहां रहकर पेंटिंग का काम कर रहा था.

मकान मालिक ने दी पुलिस को सूचना

शनिवार सुबह मकान मालिक को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें दो नाम—राजू पाल और सोनिया गोस्वामी का जिक्र किया गया है. इन नामों के सामने आने से मामला और भी संदिग्ध हो गया है. वहीं मृतक के भाई नवीन रामटेके ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

संदिग्ध हालत में युवक की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मोहन के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे यह मामला हत्या का प्रतीत होता है. घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य भिलाई के एक अस्पताल में मां के ऑपरेशन के लिए गए हुए थे- नवीन रामटेके, मृतक का भाई

family members accuse of murder
परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

Youth dies under suspicious
मौके पर मिले पेपर में दो लोगों के नाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का. फिलहाल पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है-सुखनंदन राठौर ,एएसपी

जांच के बाद ही सच आएगा सामने

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई इस घटना ने कई तरह की आशंकाएं पैदा की है. जहां एक ओर मौके से मिले सुसाइड नोट में दो लोगों का नाम है,तो वहीं दूसरी ओर परिजन इसे हत्या मानकर चल रहे हैं.बहरहाल युवक की मौत कैसे हुई,इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही लग पाएगा.

आत्महत्या कोई समाधान नहीं है

यदि आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र को लेकर चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक सहारे की आवश्यकता है, तो हमेशा कोई न कोई आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को 04424640050 पर कॉल करें (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन iCall पर 9152987821 पर कॉल करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध).

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