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देवरिया में युवक की संदिग्ध हालात में मौत; सरयू घाट पर छठ पूजा के लिए गये थे परिजन, कमरे में मिला शव

फाइल फोटो ( Photo credit: ETV Bharat )

देवरिया : थाना बरहज क्षेत्र में छठ महापर्व के दिन एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. रविवार को युवक का शव कमरे में मिला. रविवार को परिवार के सभी सदस्य छठ पूजा के लिए सरयू घाट गए हुए थे. युवक घर पर अकेला था. मामले की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, घटना बरहज नगर के पुराना बरहज पश्चिमी (लक्षण बैठा) की है. यहां के रहने वाले 21 वर्षीय रामू चौहान पुत्र प्रेमचंद चौहान की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.