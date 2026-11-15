देवरिया में युवक की संदिग्ध हालात में मौत; सरयू घाट पर छठ पूजा के लिए गये थे परिजन, कमरे में मिला शव
थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय के अनुसार, जानकारी होने पुलिस मौके पर गई थी. मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 11:18 PM IST
देवरिया : थाना बरहज क्षेत्र में छठ महापर्व के दिन एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. रविवार को युवक का शव कमरे में मिला. रविवार को परिवार के सभी सदस्य छठ पूजा के लिए सरयू घाट गए हुए थे. युवक घर पर अकेला था. मामले की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
जानकारी के मुताबिक, घटना बरहज नगर के पुराना बरहज पश्चिमी (लक्षण बैठा) की है. यहां के रहने वाले 21 वर्षीय रामू चौहान पुत्र प्रेमचंद चौहान की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.
परिजनों के मुताबिक, रविवार को परिवार के सभी सदस्य छठ पूजा के लिए सरयू घाट गए हुए थे. घर पर रामू अकेला था. परिजनों ने बताया कि युवक की मां ने घाट पर पूरे पूजा की. डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. पूजा खत्म होने के बाद जब परिवार खुशी-खुशी घर लौटा तो घर का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई.
परिजनों के मुताबिक, कमरे में रामू मृत अवस्था में पड़ा था. बेटे को इस हाल में देखकर मां की चीख निकल गई. परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. मामले की जांच कर रही है.
थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय के अनुसार, जानकारी होने पुलिस मौके पर गई थी. मामले की जांच कर रही है.
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