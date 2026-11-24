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विकासनगर नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत ( ETV Bharat )

विकासनगर: कोतवाली क्षेत्र के तहत एक नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की संदिग्ध परस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. युवक की मौके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पंहुचकर जांच में जुट गई है.

कोतवाली विकासनगर क्षेत्र के छोटूवाला स्थित नशा मुक्ति केंद्र में मंगलवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान डाकपत्थर शिव कॉलोनी/शिवपुरी निवासी इमरान (भूरा) पुत्र रमजान के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि युवक को महज तीन दिन पहले ही नशे की लत छुड़वाने के लिए केंद्र में भर्ती कराया गया था. मौत की सूचना मिलते ही परिवार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और जोरदार हंगामा किया.