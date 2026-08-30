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बरेली में सड़क पर लड़ रहे सांड से टकराई बाइक; हादसे में युवक की मौत, एक किशोर गंभीर घायल

बरेली : भमोरा क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया. रविवार को सड़क पर लड़ रहे दो सांड अचानक बाइक से टकरा गए. हादसे में बाइक सवार युवक (22) की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद किशोर (14) घायल हो गया. घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया. हादसा बदायूं रोड पर हुआ.

परिजनों के मुताबिक, चकरपुर गांव निवासी ओमकार बाइक से एक किशोर के साथ देवचरा की ओर जा रहा था. गांव में पड़ोसी के घर में एक मांगलिक कार्यक्रम था. वहां कुछ सामान कम पड़ जाने के बाद दोनों बाइक से सामान लेने के लिए निकले थे.



इस दौरान रास्ते में आपस में भिड़ रहे दो सांड अचानक बाइक के सामने आ गए और टकरा गए. टक्कर के कारण ओमकार और अमन सड़क पर गिर पड़े और दोनों को गंभीर चोटें आईं. हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को एंबुलेंस से भमोरा स्थित सरकारी अस्पताल ले गए.





अस्पताल में डॉक्टरों ने ओमकार को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल अमन का उपचार जारी है. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके की जानकारी जुटाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.