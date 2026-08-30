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बरेली में सड़क पर लड़ रहे सांड से टकराई बाइक; हादसे में युवक की मौत, एक किशोर गंभीर घायल

थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया.

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फाइल फोटो (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 9:04 PM IST

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बरेली : भमोरा क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया. रविवार को सड़क पर लड़ रहे दो सांड अचानक बाइक से टकरा गए. हादसे में बाइक सवार युवक (22) की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद किशोर (14) घायल हो गया. घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया. हादसा बदायूं रोड पर हुआ.

परिजनों के मुताबिक, चकरपुर गांव निवासी ओमकार बाइक से एक किशोर के साथ देवचरा की ओर जा रहा था. गांव में पड़ोसी के घर में एक मांगलिक कार्यक्रम था. वहां कुछ सामान कम पड़ जाने के बाद दोनों बाइक से सामान लेने के लिए निकले थे.


इस दौरान रास्ते में आपस में भिड़ रहे दो सांड अचानक बाइक के सामने आ गए और टकरा गए. टक्कर के कारण ओमकार और अमन सड़क पर गिर पड़े और दोनों को गंभीर चोटें आईं. हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को एंबुलेंस से भमोरा स्थित सरकारी अस्पताल ले गए.



अस्पताल में डॉक्टरों ने ओमकार को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल अमन का उपचार जारी है. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके की जानकारी जुटाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.



ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार के अनुसार, ओमकार के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था. उसकी तीन बहनों की शादी हो चुकी है और वह घर में अकेला रहता था. युवक की अचानक मौत से गांव में मातम पसरा है. ग्रामीणों ने सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं को लेकर चिंता जताते हुए संबंधित विभाग से समस्या के समाधान की मांग की है. वहीं, भमोरा पुलिस ने बताया कि शव को पीएम के लिए भेजा गया है.

थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि सांड की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई. युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्मार्टम के लिये भेजा गया है. वहीं, पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया.



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