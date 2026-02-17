ETV Bharat / state

पिरान कलियर में दर्दनाक सड़क हादसा, एक युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर घायल

हरिद्वार के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.

Rudka bike accident
प्रतीकात्मक (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 17, 2026 at 7:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में 48 घंटे के बाद एक ओर दर्दनाक हादसा हो गया. दरअसल, एक स्कूटी और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अपस्ताल भिजवाया है, जहां पर उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की भी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने क्षतिग्रस्त हुए दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है. फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक पिरान कलियर थाना क्षेत्र में कांवड़ पटरी पर बाइक और स्कूटी की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. बताया गया है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक और स्कूटी के परखच्चे उड़ गए, वहीं इस दुर्घटना में दोनों युवक प्रशांत शुक्ला निवासी सिद्धार्थ एनक्लेव, रामनगर रुड़की और गुलशन पुत्र देशराज निवासी पूरनपुर, राजपुर कोतवाली रानीपुर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा होते ही मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई.

सूचना मिलते ही तत्काल कलियर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार देने के बाद प्रशांत शुक्ला की हालत को नाजुक देखते हुए रुड़की के सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर उपचार के दौरान प्रशांत शुक्ला की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि अस्पताल के चिकित्सकों ने की है. वहीं पुलिस ने हादसे में क्षतिग्रस्त हुए दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है.

बताते चलें, 7 फरवरी शनिवार की देर शाम भी तीन युवक एक बाइक पर सवार होकर भगवानपुर कस्बा क्षेत्र से हरिद्वार की ओर जा रहे थे, जैसे ही वह कलियर थाना क्षेत्र के बेडपुर चौक के पास ईट-भट्टे के पास पहुंचे तो इसी दौरान ओवरटेक करते समय उनकी बाइक एक ट्रक की चपेट में आ गई, हादसा इतना भयंकर था कि बाइक ट्रक के नीचे जा घुसी और बाइक पर सवार शिवम (28 वर्ष) और सूरज (26 वर्ष) निवासी बनारस की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि अमन यादव (25 वर्ष) निवासी बनारस हाल निवासी भगवानपुर गंभीर रूप से घायल हो गया था.

पढ़ें-

TAGGED:

PIRAN KALIYAR ROAD ACCIDENT
HARIDWAR LATEST NEWS
पिरान कलियर सड़क हादसा
रुड़की बाइक हादसा
ROORKEE BIKE ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.