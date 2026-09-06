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स्वाइन फ्लू का अलर्ट! अस्पताल की लापरवाही से 100 से ज्यादा लोगों पर मंडराया खतरा, होंगे क्वारंटीन, एक की मौत, एक गंभीर

स्वाइन फ्लू का अलर्ट! ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर के एक निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. यहां कन्नौज के एक ग्राम प्रधान के 30 वर्षीय बेटे की मौत का सच पोस्टमार्टम और लैब रिपोर्ट से उजागर हुआ है, जिसमें पता चला है कि युवक की जान इलाज की लापरवाही से नहीं, बल्कि स्वाइन फ्लू संक्रमण के कारण गई थी. निजी अस्पताल ने मरीज के स्वाइन फ्लू से पीड़ित होने की जानकारी छिपाई थी, जिसकी वजह से अब मृतक के परिजनों, अस्पताल कर्मियों और अंतिम संस्कार में शामिल 100 से अधिक लोगों पर संक्रमण का गंभीर खतरा मंडरा रहा है. इस मामले की जानकारी होते ही स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से अलर्ट जारी कर दिया है. एसीएमओ रमित रस्तोगी ने बताया कि अनुराग अस्पताल में स्वाइन फ्लू का मरीज भर्ती था और जानकारी होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने इस बात को छिपाया, जिसके लिए उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा. रमित रस्तोगी ने कहा कि मरीज के संपर्क में आए सभी परिजनों, अस्पताल कर्मचारियों और पोस्टमार्टम हाउस के अमले की जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट आने तक नियमानुसार सभी को क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए पूरे जिले में अलर्ट जारी किया है और निगरानी टीम को सक्रिय कर दिया है.