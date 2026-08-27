ETV Bharat / state

राखी के पहले इकलौते भाई की मौत, सांप के काटने से दम तोड़ा, 8 महीने पहले हुई थी शादी

कोटा : जिले के सांगोद थाना इलाके के कांगरिया गांव निवासी 24 वर्षीय युवक की स्नेक बाइट से मौत का मामला सामने आया है. युवक को बुधवार दोपहर को सांप ने काट लिया था, लेकिन पहले वह नहीं समझ पाया. तबीयत बिगड़ने पर जब उसने यह बात अन्य लोगों को बताई, तब उसे झाड़ फूंक के लिए लेकर गए. इसके बाद पहले सांगोद अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे कोटा रेफर कर दिया गया और यहां पर उसने दम तोड़ दिया. रोहित दो बहनों में अकेला भाई था, जिसकी करीब 8 महीने पहले ही शादी हुई थी.

सांगोद थाना अधिकारी पवन मीणा ने बताया कि कांगरिया निवासी ओम प्रकाश खेत मजदूरी के साथ अपनी कुछ जमीन पर खेती भी करते हैं. रोहित नागर केवल खेती के ही काम से जुड़ा हुआ है. रोहित के पहले सांगोद और उसके बाद कोटा की एमबीएस अस्पताल में भर्ती होने की सूचना हमें मिली थी. उसकी स्नेक बाइट के चलते मौत हो गई है. ऐसे में पुलिस टीम को कोटा भेज दिया गया है और उसका पोस्टमार्टम गुरुवार को एमबीएस अस्पताल में करवाया जा रहा है.

पढे़ं. महिला को एक साथ दो सांपों ने डसा, पीड़ित समेत दोनों को अस्पताल ले गए परिजन, मचा हड़कंप

मृतक के रिश्तेदार दीपक धाकड़ ने बताया कि रोहित को दोपहर के समय सांप ने खेत पर काट लिया था, लेकिन उसे पता नहीं चला. उसने सोचा कि कोई कांटा लग गया होगा, लेकिन खेत पर ही वह थोड़ी देर बाद असहज महसूस करने लग गया था. इसके बाद वह पैदल ही एक किलोमीटर दूर अपने घर के लिए निकल गया. गांव में पहुंचने पर एक दुकान के नजदीक बैठ गया, जहां उसके अन्य जानकारी भी बैठे हुए थे.