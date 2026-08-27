ETV Bharat / state

राखी के पहले इकलौते भाई की मौत, सांप के काटने से दम तोड़ा, 8 महीने पहले हुई थी शादी

स्थानीय ग्रामीण पहले उसे लोक देवता के चबूतरे पर झाड़ फूंक के लिए लेकर गए थे फिर वहां से अस्पताल लेकर गए.

मृतक रोहित (फाइल)
मृतक रोहित (फाइल) (टीवी भारत कोटा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2026 at 10:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : जिले के सांगोद थाना इलाके के कांगरिया गांव निवासी 24 वर्षीय युवक की स्नेक बाइट से मौत का मामला सामने आया है. युवक को बुधवार दोपहर को सांप ने काट लिया था, लेकिन पहले वह नहीं समझ पाया. तबीयत बिगड़ने पर जब उसने यह बात अन्य लोगों को बताई, तब उसे झाड़ फूंक के लिए लेकर गए. इसके बाद पहले सांगोद अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे कोटा रेफर कर दिया गया और यहां पर उसने दम तोड़ दिया. रोहित दो बहनों में अकेला भाई था, जिसकी करीब 8 महीने पहले ही शादी हुई थी.

सांगोद थाना अधिकारी पवन मीणा ने बताया कि कांगरिया निवासी ओम प्रकाश खेत मजदूरी के साथ अपनी कुछ जमीन पर खेती भी करते हैं. रोहित नागर केवल खेती के ही काम से जुड़ा हुआ है. रोहित के पहले सांगोद और उसके बाद कोटा की एमबीएस अस्पताल में भर्ती होने की सूचना हमें मिली थी. उसकी स्नेक बाइट के चलते मौत हो गई है. ऐसे में पुलिस टीम को कोटा भेज दिया गया है और उसका पोस्टमार्टम गुरुवार को एमबीएस अस्पताल में करवाया जा रहा है.

पढे़ं. महिला को एक साथ दो सांपों ने डसा, पीड़ित समेत दोनों को अस्पताल ले गए परिजन, मचा हड़कंप

मृतक के रिश्तेदार दीपक धाकड़ ने बताया कि रोहित को दोपहर के समय सांप ने खेत पर काट लिया था, लेकिन उसे पता नहीं चला. उसने सोचा कि कोई कांटा लग गया होगा, लेकिन खेत पर ही वह थोड़ी देर बाद असहज महसूस करने लग गया था. इसके बाद वह पैदल ही एक किलोमीटर दूर अपने घर के लिए निकल गया. गांव में पहुंचने पर एक दुकान के नजदीक बैठ गया, जहां उसके अन्य जानकारी भी बैठे हुए थे.

रोहित ने अपना सिर पकड़ लिया था, ऐसे में अन्य लोगों ने उसका हाल पूछा. तब उसने अचानक से तबीयत बिगड़ने के संबंध में जानकारी दी. लोगों ने जब चेक किया तो स्नेक बाइट पैर में हुई थी. इसके तत्काल बाद स्थानीय ग्रामीण उसे लोक देवता के चबूतरे पर झाड़ फूंक के लिए लेकर गए थे. वहां भी कुछ देर पूजा अर्चना की और इसके बाद सांगोद अस्पताल लेकर गए.

पढे़ं. ब्लैक कोबरा ने काटा, तो मरीज के साथ जिंदा सांप को भी अस्पताल ले आए परिजन

वहां से भी तत्काल इस प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा रेफर कर दिया गया. कोटा के तलवंडी स्थित निजी अस्पताल परिजन ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वहां भर्ती नहीं किया गया. बाद में एमबीएस अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों से उसे मृत घोषित कर दिया. दीपक धाकड़ ने बताया कि यह तीन भाई बहनों में सबसे छोटा था. उसकी दो बड़ी बहनें मधु और बबली हैं.

TAGGED:

YOUTH DIES OF SNAKE BITE
YOUTH DIES BEFORE RAKSHA BANDHAN
राखी के पहले इकलौते भाई की मौत
सांप के काटने से युवक की मौत
RAKSHA BANDHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.