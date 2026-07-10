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करंट की चपेट में आकर युवक की मौत, खेत की सुरक्षा के लिए फेंसिंग में था करंट, 15 दिन में तीसरी घटना

खेत में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कबीरधाम: खेतों की सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे अवैध विद्युत करंट लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं. पंडातराई थाना क्षेत्र के ग्राम मंझोली में खेत की बाड़ में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई.

मवेशियों से बचाने खेत की घेराबंदी

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान रामभीषण चंद्रवंशी निवासी ग्राम मंझोली के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि खेत मालिक युनूस खान ने फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए खेत की घेराबंदी में बिजली का करंट प्रवाहित किया था.

मौके पर ही हुई मौत

गुरुवार रात रामभीषण खेत की ओर गया. उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि खेत की बाड़ में करंट दौड़ रहा है. खेत में प्रवेश करते ही वह करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

जांच में जुटी पुलिस

शुक्रवार सुबह खेत मालिक के पहुंचने पर घटना की जानकारी मिली. सूचना मिलते ही पंडातराई पुलिस मौके पर पहुंची, बिजली आपूर्ति बंद कराई, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और खेत मालिक से पूछताछ की जा रही है.