करंट की चपेट में आकर युवक की मौत, खेत की सुरक्षा के लिए फेंसिंग में था करंट, 15 दिन में तीसरी घटना
खेतों की सुरक्षा के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आकर अब तक चार लोगों की जान जा चुकी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 10, 2026 at 1:35 PM IST
कबीरधाम: खेतों की सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे अवैध विद्युत करंट लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं. पंडातराई थाना क्षेत्र के ग्राम मंझोली में खेत की बाड़ में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई.
मवेशियों से बचाने खेत की घेराबंदी
पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान रामभीषण चंद्रवंशी निवासी ग्राम मंझोली के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि खेत मालिक युनूस खान ने फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए खेत की घेराबंदी में बिजली का करंट प्रवाहित किया था.
मौके पर ही हुई मौत
गुरुवार रात रामभीषण खेत की ओर गया. उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि खेत की बाड़ में करंट दौड़ रहा है. खेत में प्रवेश करते ही वह करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
जांच में जुटी पुलिस
शुक्रवार सुबह खेत मालिक के पहुंचने पर घटना की जानकारी मिली. सूचना मिलते ही पंडातराई पुलिस मौके पर पहुंची, बिजली आपूर्ति बंद कराई, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और खेत मालिक से पूछताछ की जा रही है.
15 दिन में तीसरी घटना
कबीरधाम जिले में पिछले 15 दिनों के भीतर करंट से मौत की यह तीसरी घटना है.लोहारा थाना क्षेत्र के बीरनपुर में खेत की सुरक्षा के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से किसान गोकरण पटेल और उनके पुत्र परमेश्वर पटेल की मौत हो गई थी.कुकदूर थाना क्षेत्र में अर्थिंग तार की चपेट में आने से एक बच्चे की जान चली गई थी.
ग्रामीणों में दहशत
लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीण दहशत में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में अवैध रूप से करंट प्रवाहित करने और बिजली संबंधी लापरवाही पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई हो तो ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सकती है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
बारात लौटाने वाली युवती पहले हुई गुमशुदा, फिर लाल जोड़े में मिली शादीशुदा, जानिए पूरा माजरा
12 किमी पैदल चले 500 ग्रामीण, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय दोबारा बड़े लखापाल से संचालित करने की मांग
महाराजपुर टोल प्लाजा में तोड़फोड़, महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप, दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज