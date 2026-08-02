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सावन की सेवा बनी जानलेवा, मंदिर की सफाई के दौरान करंट की चपेट में आया युवक

सावन की सेवा बनी जानलेवा, मंदिर की सफाई के दौरान करंट की चपेट में आया युवक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घनश्याम पेड़ की डंगाल काटने के लिए ऊपर चढ़ा. पेड़ की शाखाएं मंदिर के पास लगे ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज बिजली के तारों के बेहद करीब थीं. सफाई के दौरान जैसे ही उसने डालियों को हटाने का प्रयास किया, उसका शरीर अचानक हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गया. तेज करंट लगते ही वह बुरी तरह झुलस गया और मंदिर की छत पर गिर पड़ा. हादसा इतना अचानक हुआ कि मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए.

घनश्याम सेन (20 वर्ष),कोतवाली थाना क्षेत्र के लाल बगीचा वार्ड का निवासी है. रविवार को घनश्याम शिव मंदिर में साफ-सफाई का काम कर रहा था. स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर परिसर के ऊपर फैली पेड़ की डालियां हटाने का काम किया जा रहा था, ताकि सावन सोमवार को आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो.

धमतरी: सावन सोमवार की तैयारियों के बीच शहर के लाल बगीचा वार्ड स्थित शिव मंदिर में एक दर्दनाक हादसा हो गया. घनश्याम सेन नाम के एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई.

युवक को अस्पताल ले जाया गया

घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग और वार्डवासी मौके पर पहुंचे. युवक को नीचे उतारा गया और आनन-फानन में जिला अस्पताल धमतरी ले जाया गया. अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के मुताबिक युवक अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने पंचनामा पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले की जांच की जा रही है.

पोस्टमार्टम हो चुका है. करंट से ही मौत की आशंका, रिपोर्ट आने पर खुलासा हो जाएगा- डॉ रविकिरण शिंदे, ड्यूटी डॉक्टर, जिला अस्पताल

मंदिर समिति पर कार्रवाई की मांग

हादसे के बाद मृतक के परिजनों का गुस्सा भी सामने आया. परिवार का आरोप है कि मंदिर की सफाई और पेड़ की कटाई जैसे जोखिम भरे काम के लिए किसी प्रशिक्षित मजदूर या बिजली विभाग की अनुमति के साथ सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए थे. उनका कहना है कि बिना किसी सुरक्षा उपकरण के एक स्थानीय युवक से यह काम कराया गया, जिसके कारण उसकी जान चली गई. परिजनों ने मंदिर समिति के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

मैं ड्यूटी पर गया था तो चाचा का कॉल आया कि करंट लगा है. हम कार्रवाई की मांग करते हैं- दुलेश्वर सेन, मृतक का भाई

ट्रांसफार्मर पर पेड़ की डंगाल थी, उसको छुने पर करंट लग गया. मंदिर समिति के लोग बाहर से मजदूर बुलाकर भी काम करा सकते थे. मंदिर समिति पर कार्रवाई की मांग करते हैं- रोमी ठाकुर, वार्डवासी

मृतक घनश्याम सेन अपने परिवार का सहारा था. वह लाल बगीचा वार्ड में ही सैलून की दुकान चलाकर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी निभा रहा था. उसकी मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल और उसके घर पहुंचे. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.