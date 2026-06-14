दुर्ग में सड़क हादसे ने छीन ली जिंदगी, घर नहीं पहुंच सका युवक, रास्ते में हुई मौत
दुर्ग में दर्दनाक हादसा हुआ है. एक ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है. इससे युवक की मौके पर मौत हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 14, 2026 at 5:51 PM IST
दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में रफ्तार का कहर देखने को मिला है. रविवार को दुर्ग राजनांदगांव नेशनल हाईवे 53 पर दर्दनाक हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी. जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई.
मां को छोड़ कर घर लौट रहा था युवक
इस हादसे के बारे में दुर्ग के सीएसपी हर्षित मेहर ने मीडिया को जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि आरके चक्रधारी नाम का युवक धमतरी के किकिरमेटा का रहने वाला था. वह अपनी मां को डीपीएस स्कूल के पास छोड़कर घर लौट रहा था. इस दौरान आरोग्य हॉस्पिटल के पास उसकी बाइक को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सड़क पर गिर गई और दुर्घटना के दौरान पेट्रोल टंकी फटने से उसमें आग लग गई. कुछ ही मिनटों में पूरी मोटरसाइकिल आग की लपटों में घिर गई. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई.
हादसे के बाद युवक को संभलने का मौका नहीं मिला. उसने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही मोहन नगर थाना पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मॉर्चरी भेज दिया है- हर्षित मेहर, सीएसपी, दुर्ग
ट्रेलर का ड्राइवर हादसे के बाद फरार
सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. मामले की जांच जारी है.