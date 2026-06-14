ETV Bharat / state

दुर्ग में सड़क हादसे ने छीन ली जिंदगी, घर नहीं पहुंच सका युवक, रास्ते में हुई मौत

दुर्ग में दर्दनाक हादसा हुआ है. एक ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है. इससे युवक की मौके पर मौत हो गई है.

Road accident in Durg Bhilai
दुर्ग भिलाई में सड़क हादसा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 5:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में रफ्तार का कहर देखने को मिला है. रविवार को दुर्ग राजनांदगांव नेशनल हाईवे 53 पर दर्दनाक हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी. जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई.

मां को छोड़ कर घर लौट रहा था युवक

इस हादसे के बारे में दुर्ग के सीएसपी हर्षित मेहर ने मीडिया को जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि आरके चक्रधारी नाम का युवक धमतरी के किकिरमेटा का रहने वाला था. वह अपनी मां को डीपीएस स्कूल के पास छोड़कर घर लौट रहा था. इस दौरान आरोग्य हॉस्पिटल के पास उसकी बाइक को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सड़क पर गिर गई और दुर्घटना के दौरान पेट्रोल टंकी फटने से उसमें आग लग गई. कुछ ही मिनटों में पूरी मोटरसाइकिल आग की लपटों में घिर गई. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहर (ETV BHARAT)

हादसे के बाद युवक को संभलने का मौका नहीं मिला. उसने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही मोहन नगर थाना पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मॉर्चरी भेज दिया है- हर्षित मेहर, सीएसपी, दुर्ग

Death in Durg road accident
दुर्ग रोड एक्सीडेंट में मौत (ETV BHARAT)
Road Accident in Durg
दुर्ग में दर्दनाक हादसा (ETV BHARAT)

ट्रेलर का ड्राइवर हादसे के बाद फरार

सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. मामले की जांच जारी है.

कांकेर में नक्सली साजिश फेल, सर्च ऑपरेशन में 5 किलो का आईईडी बरामद

कथित गौमांस मामले के बाद धमतरी में अतिक्रमण पर एक्शन, गाड़ापारा में बुलडोजर पहुंचा तो सामने बैठे लोग, विवाद की बनी स्थिति

TAGGED:

RAJNANDGAON NATIONAL HIGHWAY
दुर्ग भिलाई में सड़क हादसा
स्टील सिटी दुर्ग भिलाई
छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा
ROAD ACCIDENT IN DURG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.