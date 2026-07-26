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लखीमपुर खीरी में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत; परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

हरगोविंद का कहना है कि शारदा नगर थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो रहा था. आरोप लगाया कि थाने में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों ने सुलह समझौता के नामपर ₹25,000 की मांग की. मांग पूरी न होने पर शिव कुमार के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई कर उसका चालान कर दिया गया.

फूलबेहड़ कोतवाली क्षेत्र के मूलचंद पुरवा गांव निवासी हरगोविंद के मुताबिक, उसका भाई शिव कुमार शनिवार सुबह घूमने निकला था. इसी दौरान गांव के ही युवक से उसकी साइकिल टकरा गई. दूसरे पक्ष ने ने शारदानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने शिव कुमार को हिरासत में ले लिया.

लखीमपुर खीरी : जिले में पुलिस अभिरक्षा में एक 20 वर्षीय युवक की मौत के बाद सनसनी फैल गई. परिजनों ने शारदानगर थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि युवक की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

हरिगोविंद के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिस ने फोन कर बताया कि शिव कुमार का चालान कर दिया गया है और जमानत की प्रक्रिया पूरी कर लें. कुछ देर बाद फिर सूचना मिली कि उसकी तबीयत खराब हो गई है. हरगोविंद का आरोप है कि जब वे खंभारखेड़ा के पास पहुंचे तो शिव कुमार सड़क किनारे अचेत अवस्था में अकेला पड़ा मिला. पास में कोई पुलिसकर्मी नहीं था. बाद में सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे जिला अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक के भाई का आरोप है कि पुलिस ने शिव कुमार को जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या की है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है. इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) पवन गौतम, सीओ सिटी विवेक तिवारी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे. फिलहाल सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है. अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) पवन गौतम ने बताया कि शिव कुमार के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए चालान किया गया था. मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे जिला मुख्यालय ले जाया जा रहा था. रास्ते में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

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