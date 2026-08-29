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बदायूं में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, परिजन बोले- पुलिस ने पीटा, SSP का दावा- कार्डियक अरेस्ट से गई जान

पुलिस के अनुसार, दातागंज क्षेत्र में बृहस्पतिवार को अटसेना गांव में एक भोज के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया. वहीं, दूसरे पक्ष के राजेश (28) को शांति भंग की आशंका में पाबंद कर पूछताछ के लिए दातागंज थाने लाया गया था.

बदायूं : पुलिस हिरासत में युवक की मौत का वीडियो सामने आया है. परिजनों ने पुलिस पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है, हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया गया है. परिजनों का आरोप है कि भंडारे में दो पक्षों में मारपीट के बाद पुलिस राजेश को हिरासत में थाने आयी थी. जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गयी.

एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब चार बजे राजेश थाने के शौचालय में गया था और वहां से लौटने के बाद वह अचानक गिर पड़ा. पुलिसकर्मी उसे दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल भेज दिया. उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शाम को उसकी मौत हो गई.

सीएचसी के डॉ. रितेश भसीन ने बताया कि राजेश को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे. वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि राजेश की मौत थाने में ही हो गई थी और पुलिस ने अस्पताल को घटना की सही जानकारी नहीं दी. परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस ने किसी परिजन को उसके साथ अस्पताल नहीं भेजा.

पुलिस ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि थाने के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में राजेश पहले फर्श पर लेटा हुआ, फिर उठकर शौचालय जाते और वहां से लौटने के बाद गिरता दिखाई दे रहा है. हालांकि, घटना के एक दिन बाद राजेश के भाई की तहरीर पर गांव के 5 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

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