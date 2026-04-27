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संतकबीरनगर: बारातियों पर जमकर चले पत्थर और लाठी-डंडे, एक युवक की मौत, गांव छावनी में तब्दील

नाच के दौरान, मामूली विवाद पर हिंसक झड़प में एक की मौत.

संतकबीरनगर में हिंसक झड़प
संतकबीरनगर में हिंसक झड़प (Photo Credit; Meerut Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 3:24 PM IST

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संतकबीरनगर: जनपद के धनघटा थाना क्षेत्र के गायघाट पूर्वी गांव में रविवार रात खुशियों का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया, जब दो पक्षों के बीच हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई.

हिंसक झड़प में एक की मौत: पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा के अनुसार, रविवार देर शाम गांव के जोगिंदर पुत्र जग्गी के घर बारात आने वाली थी, जबकि उसी गांव के चिंटू पुत्र समधर की बारात तामा गांव जाने के लिए तैयार हो रही थी, परछावन के रस्म के दौरान गांव के युवक डीजे की धुन पर नाच रहे थे, इसी बीच शरारती तत्वों ने वहां मौजूद लड़कियों पर पत्थर फेंक दिया.

गायघाट पूर्वी गांव में खूनी संघर्ष: इस हरकत के विरोध करने पर दो पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से हमला होने लगा. खूनी संघर्ष में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए. जिसमें अनिल कपूर (पुत्र भागीरथी) की हालत बिगड़ने लगी. जिसको गंभीर हालत में तत्काल मलौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल और फिर गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां सोमवार की सुबह उनकी मौत हो गई.

जैसे ही अनिल की मौत की सूचना गांव पहुंची, मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, आक्रोशित भीड़ ने आरोपी जोगिंदर के घर पर हमला कर जमकर पथराव किया. जिससे घर क्षतिग्रस्त हो गया, सूचना पर पहुंची धनघटा पुलिस को भी ग्रामीणों के कड़े विरोध और पथराव का सामना करना पड़ा, हालात बिगड़ते देख जिले के अन्य थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा, तब जाकर स्थिति पर काबू पाया जा सका.

घटना के बाद से गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा का कहना है कि जोगिंदर के परिवार के कुछ सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने साफ किया है कि कानून हाथ में लेने वाले और हत्या के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है लेकिन हालात तनावपूर्ण है.

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