शादी में नाचने को लेकर हुआ विवाद, चाकू के हमले में युवक की मौत
घटना के बाद मृतक के पिता रमेश ने मान टाऊन थानें में हत्या का मामला दर्ज करवाया है.
Published : March 17, 2026 at 11:22 AM IST
सवाई माधोपुरः जिला मुख्यालय के सीमेंट फैक्ट्री इलाके में शादी समारोह में डीजे पर नाचने की बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ युवकों ने बारात में आए कोटा निवासी विशाल के चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मृतक के पिता रमेश ने मान टाऊन थानें में हत्या का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
मानटाउन थाना अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि सोमवार को कोटा से सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट फैक्ट्री इलाके में रहने वाले संजय कलोसिया के यहां बारात आई थी. इस दौरान रात 10 बजे डीजे पर नाचने की बात को लेकर शादी में मौजूद कुछ युवकों के बीच कहासुनी हो गई. थानाधिकारी ने बताया कि इसके बाद कुछ युवकों ने विशाल पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू के हमले में घायल हुए युवक विशाल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
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पुलिस ने 11 लोगों को किया डिटेनः थानाधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद मानटाउन पुलिस ने 11 लोगों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. थानाधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है. मृतक के पिता रमेश चंद ने बताया कि शादी में नाचने की बात को लेकर वहां मौजूद कुछ युवकों के बीच कहासुनी हो गई थी. मामला शांत हो गया था, इसके बाद विशाल खाना खकर वापस आ रहा था, ऐसे में कुछ युवकों ने विशाल के चाकू मार दिया. पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.