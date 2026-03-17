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शादी में नाचने को लेकर हुआ विवाद, चाकू के हमले में युवक की मौत

सवाई माधोपुरः जिला मुख्यालय के सीमेंट फैक्ट्री इलाके में शादी समारोह में डीजे पर नाचने की बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ युवकों ने बारात में आए कोटा निवासी विशाल के चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मृतक के पिता रमेश ने मान टाऊन थानें में हत्या का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मानटाउन थाना अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि सोमवार को कोटा से सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट फैक्ट्री इलाके में रहने वाले संजय कलोसिया के यहां बारात आई थी. इस दौरान रात 10 बजे डीजे पर नाचने की बात को लेकर शादी में मौजूद कुछ युवकों के बीच कहासुनी हो गई. थानाधिकारी ने बताया कि इसके बाद कुछ युवकों ने विशाल पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू के हमले में घायल हुए युवक विशाल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.