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हाथी के हमले से युवक की मौत, हाथी दल के पीछे दौड़ते वक्त हुई घटना,जटगा वन परिक्षेत्र की घटना

कोरबा : कटघोरा वनमंडल के जटगा वन परिक्षेत्र के गांव धवलपुर गांव में बीती रात एक युवक की हाथी के हमले में दर्दनाक मौत हो गई है. मृतक की पहचान संतोष कुमार गोंड़ के रूप में हुई है. ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार संतोष अपनी लापता भैंस की तलाश में जंगल गया था. जबकि वन विभाग का कहना है कि 15 हाथियों का दल इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है. ग्रामीण हाथियों के दल के पीछे दौड़ रहे थे. इसी दौरान एक हाथी ने पलटकर युवक पर हमला कर दिया.







देर रात की घटना युवक की मौत

यह घटना देर रात की है, जब कटघोरा वन मंडल के जटगा रेंज में हाथियों का एक दल विचरण कर रहा था. अक्सर ग्रामीण अपने मवेशियों को चरने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं, जिन्हें वह ढूंढने जंगल की तरफ जाते है. मृतक संतोष के कुछ मवेशी घर नहीं लौटे थे. ग्रामीणों के अनुसार संतोष उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ गया था. इस दौरान उसका सामना दंतैल हाथी से हो गया. इसके बाद हाथी ने उसे कुचलकर दर्दनाक तरीके से मौत के नींद सुला दिया.

हाथी के हमले से युवक की मौत (Etv Bharat)







वन विभाग की थ्योरी है अलग

युवक के मौत के मामले में वन विभाग की थ्योरी ग्रामीणों से कुछ अलग है. वन विभाग का कहना है कि मृतक युवक कुछ ग्रामीणों के साथ हाथियों के दल का पीछा कर रहा था. हाथी गांव की तरफ आते हैं, ग्रामीण जिसे भगाने का प्रयास कर रहे थे. इस दौरान मृतक भी 15 हाथियों के दल के पीछे दौड़ रहा था. इसी दौरान एक हाथी ने पलट कर उसपर हमला कर दिया. जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई है.





मृतक के परिजनों को तात्कालिक मुआवजा



घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा, वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद मृतक संतोष कुमार गोंड के परिजनों को सरकार की ओर से मिलने वाली 25 हजार की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई है.वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर सभी वैधानिक कार्रवाई पूरी की है. लोगों को जंगल से दूर रहने की भी हिदायत दी है. हाथी मित्र दल व अन्य प्रोटोकॉल को भी पालन करने की हिदायत ग्रामीणों को दी गयी है.