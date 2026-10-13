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जशपुर में हाथी का हमला, दंतैल ने 17 साल के युवक की ली जान, सात साल में 86 की मौत

जशपुरनगर : छत्तीसगढ़ में हाथी मानव संघर्ष की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है. वनांचल जिले जशपुर में हाथी ने एक युवक की जान ले ली. पूरी घटना तुमला थाना क्षेत्र के सागजोर गांव की है. यहां हाथी के हमले में 17 वर्षीय लड़के की मौत हो गई. मृतक का नाम विनय केरकेट्टा है.

विनय ग्रामीणों के साथ खेत में फसल खा रहे हाथी को खदेड़ने के लिए गया था. ग्रामीण हाथी को जंगल की ओर खदेड़कर वापस लौट आए, लेकिन विनय खेत के पास ही रुक गया. इसके बाद वह अपने पालतू कुत्ते के साथ जंगल की ओर चला गया, जहां हाथी से उसका सामना हो गया.

घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. घटना के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों की ओर से आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

जंगल में घूम रहे हाथी को देखकर विनय का कुत्ता भौंकने लगा. इससे हाथी आक्रामक हो गया और कुत्ते को दौड़ाने लगा. इसी दौरान विनय हाथी की चपेट में आ गया. आक्रामक दंतैल हाथी ने किशोर को दौड़ाकर सूंड में लपेटा और जमीन पर पटक दिया. उसके बाद उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

जशपुर जिला छत्तीसगढ़ के प्रमुख हाथी प्रभावित जिलों में शामिल है. जिले के आठ विकासखंडों में से पांच में हाथियों की आवाजाही और मानव-हाथी संघर्ष की समस्या बनी रहती है. ओडिशा और झारखंड की अंतरराज्यीय सीमा से लगे तपकरा वन परिक्षेत्र में लगभग पूरे साल हाथियों की हलचल देखी जाती है. जंगल से सटे गांवों में हाथियों के खेतों तक पहुंचने और फसलों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं.

वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सात वर्षों में जिले में हाथियों के हमले से 86 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 26 लोग घायल हुए हैं. इस दौरान पीड़ित परिवारों को मुआवजे के रूप में 57 लाख 51 हजार 278 रुपये का भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई है. वर्ष 2026 में 30 सितंबर तक हाथियों के हमले से जनहानि का आंकड़ा दो था. ऐसे में सागजोर की घटना ने एक बार फिर मानव-हाथी संघर्ष और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

जागरूकता के साथ तकनीक का सहारा

हाथियों के हमले से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों, गांवों की चौपालों और बाजारों में लोगों को हाथियों से सुरक्षित रहने के उपाय बताए जा रहे हैं. ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी के दौरान सतर्क रहने और जोखिम उठाकर उन्हें खदेड़ने से बचने की समझाइश दी जाती है.

हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन और रेडियो कॉलर आईडी जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. हाथियों की लोकेशन और उनकी आवाजाही से जुड़ी सूचनाएं इंटरनेट मीडिया के माध्यम से साझा कर लोगों को सतर्क करने का प्रयास किया जा रहा है.