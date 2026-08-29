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रुड़की में सड़क हादसा, ई-रिक्शा और बाइक की टक्कर, युवक की गई जान

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र से एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे गांव को गम के माहौल में डुबो दिया. दरअसल, पिरान कलियर रोड पर नौगजे पीर के पास ई-रिक्शा और बाइक की आमने-सामने की हुई. भीषण टक्कर में (28 वर्षीय) प्रभात की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मौत की खबर मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया.

बताते चलें, कुछ ही दिनों पहले इसी गांव के दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिनका दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि एक और घर का चिराग सड़क हादसे में बुझ गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार की सुबह करीब 10 बजे पिरान कलियर थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव निवासी प्रभात गिरी नामक युवक दूध की डेरी पर दूध देकर बहादराबाद से अपने गांव लौट रहा था, जैसे ही वह रहमतपुर स्थित नौगजे पीर के पास पहुंचा तो इसी दौरान सामने की तरफ से आ रहे एक ई-रिक्शा से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भयंकर थी कि प्रभात गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. देखते ही देखते उनकी सांसें थम गईं. मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया.

हादसा होने के बाद ई-रिक्शा चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल का जायजा लिया. इसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया.