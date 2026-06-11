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हांसी में सीआईए-1 की कस्टडी में युवक की मौत, परिवार बोला- "पुलिस की पिटाई ने ली जान"

हांसी में सीआईए-1 हिरासत के दौरान युवक की मौत पर परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाकर जांच की मांग की.

HANSI CUSTODY DEATH
हांसी में सीआईए-1 की कस्टडी में युवक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 11, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
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हांसी: शहर में सीआईए-1 टीम की कस्टडी के दौरान 25 वर्षीय युवक संदीप की मौत का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट और टॉर्चर के आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि युवक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नशीला पदार्थ निगल लिया था. मामले ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है.

एनडीपीएस मामले में हुई थी कार्रवाई: पुलिस की मानें तो सीआईए-1 टीम को सूचना मिली थी कि जगदीश कॉलोनी निवासी संदीप नशीले पदार्थों की बिक्री करता है. इसी सूचना के आधार पर बुधवार शाम को पुलिस ने इलाके में छापेमारी की. पुलिस के मुताबिक पहले एक मुखबिर को खरीददार बनाकर भेजा गया और सौदा होते ही टीम ने रेड कर दी. पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान संदीप ने अपने पास मौजूद पॉलिथीन सहित नशीला पदार्थ निगल लिया. पुलिस ने उसके कब्जे से करीब सात ग्राम चिट्टा भी बरामद करने का दावा किया है.

सीआईए-1 की कस्टडी में युवक की मौत (ETV Bharat)

पुलिस ने बताई वजह: मामले में हांसी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि, "रेड के दौरान नशीला पदार्थ निगलने के बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई थी. उसे पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में गंभीर हालत को देखते हुए हिसार रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी."

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप: वहीं, मृतक के परिवार ने पुलिस के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. संदीप की चाची राजबाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "पुलिसकर्मी घर पहुंचे और आते ही संदीप के साथ मारपीट शुरू कर दी. पिटाई के कारण वह बेहोश हो गया था. इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई. बाद में हमें थाने बुलाया गया और फिर अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत की जानकारी मिली. पुलिस की पिटाई के कारण ही संदीप की जान गई है."

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी नजर: फिलहाल युवक के शव का पोस्टमार्टम हिसार में कराया जा रहा है. मामले में पुलिस और परिजनों के दावों के बीच बड़ा अंतर सामने आया है. ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष ही यह स्पष्ट करेंगे कि संदीप की मौत नशीला पदार्थ निगलने से हुई या फिर परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है. फिलहाल पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग तेज हो गई है.

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