दीपावली की खरीदारी कर लौट रहे दोस्तों को कार ने कुचला, एक की मौत, त्योहार की खुशियां मातम में बदलीं

चित्तौड़गढ़: शहर की उपनगरीय बस्ती चंदेरिया में मंगलवार शाम को बाइक से घर लौट रहे तीन युवकों को एक अनियंत्रित कार ने चपेट में ले लिया. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायलों को उदयपुर रेफर करना पड़ा. कार की गति इतनी तेज थी कि इसकी टक्कर से एक बिजली का खंभा टूट गया. बाद में कार पलट भी गई. हादसे के बाद इन युवकों के गांव में दीपावली की खुशी मातम में बदल गई. चंदेरिया थाने के हेड कांस्टेबल शक्तिसिंह ने बताया कि गंगरार थाना क्षेत्र के सिंगोला गांव निवासी तीन मित्र खरीदारी करने के लिए चित्तौड़गढ़ आए थे. शाम करीब साढ़े चार बजे वापसी में वे चंदेरिया उपनगरीय बस्ती से रोलाखेड़ा रोड की तरफ होकर अपने गांव जा रहे थे. इस दौरान तेज गति से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया. बाद में कार विद्युत पोल से टकराकर पलट गई. कार की टक्कर से विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. पढ़ें: भीषण सड़क हादसा : जमवारामगढ़ में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, दो घायल