दीपावली की खरीदारी कर लौट रहे दोस्तों को कार ने कुचला, एक की मौत, त्योहार की खुशियां मातम में बदलीं
दीपावली की खरीदारी से लौट रहे तीन युवकों की बाइक से कार टकराई. एक युवक की मौत हो गई, दो गंभीर रूप से घायल हैं.
Published : October 21, 2025 at 11:02 PM IST
चित्तौड़गढ़: शहर की उपनगरीय बस्ती चंदेरिया में मंगलवार शाम को बाइक से घर लौट रहे तीन युवकों को एक अनियंत्रित कार ने चपेट में ले लिया. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायलों को उदयपुर रेफर करना पड़ा. कार की गति इतनी तेज थी कि इसकी टक्कर से एक बिजली का खंभा टूट गया. बाद में कार पलट भी गई. हादसे के बाद इन युवकों के गांव में दीपावली की खुशी मातम में बदल गई.
चंदेरिया थाने के हेड कांस्टेबल शक्तिसिंह ने बताया कि गंगरार थाना क्षेत्र के सिंगोला गांव निवासी तीन मित्र खरीदारी करने के लिए चित्तौड़गढ़ आए थे. शाम करीब साढ़े चार बजे वापसी में वे चंदेरिया उपनगरीय बस्ती से रोलाखेड़ा रोड की तरफ होकर अपने गांव जा रहे थे. इस दौरान तेज गति से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया. बाद में कार विद्युत पोल से टकराकर पलट गई. कार की टक्कर से विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया.
आस-पास के लोगों ने घायलों को संभाला और उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया. वहीं पुलिस को भी सूचना दी गई. इस हादसे में सिंगोला गांव निवासी रामप्रसाद सेन की मृत्यु हो गई. जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके साथी सीताराम साहू व आशु गुर्जर को जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया गया.
हादसे की सूचना गांव में मिलते ही वहां मातम छा गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला चिकित्सालय पहुंचे. यहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया. पुलिस ने मौके से कार और बाइक को थाने ले आई है. चंदेरिया निवासी गोविंद गुर्जर ने बताया कि काले रंग की कार ने बाइक को चपेट में ले लिया था. तीनों दीपावली की शॉपिंग करके घर लौट रहे थे.
कार चालक फरार: जानकारी में यह भी सामने आया कि हादसे के बाद कार पलट गई थी और कार का चालक उसमें फंस गया था, लेकिन वह लोगों के पहुंचने से पहले ही कार का एक कांच तोड़कर बाहर निकला और मौके से फरार हो गया. पुलिस कार के नंबर के आधार पर चालक की तलाश में जुटी हुई है.