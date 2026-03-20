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भिवानी में पशु पालन विभाग के कर्मचारी की मौत, परिजनों का हंगामा, निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप

भिवानी में पशु पालन विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया.

Youth Death in Bhiwani
Youth Death in Bhiwani (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 20, 2026 at 3:57 PM IST

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भिवानी: हरियाणा के भिवानी में पशु पालन विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया. परिजनों ने कहा कि "हर्निया का इलाज करने के लिए मनोज कुमार को निजी अस्पतारल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने पहले दूरबीन से ऑपरेशन की बात कही, लेकिन उन्होंने हाथ से ही सर्जरी कर दी. जिसके बाद मनोज कुमार को आराम नहीं हुआ. उसे लगातार दर्द होता रहा. परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर उन्हें गुमराह करते रहे. जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उसे रेफर कर दिया. जहां उसकी मौत हो गई."

इलाज के दौरान युवक की मौत, डॉक्टरों पर आरोप: कितलाना गांव निवासी अमित ने बताया कि "बड़े भाई मनोज को हर्निया हो गया था. जिसका इलाज करवाने के लिए वो भिवानी के निजी अस्पताल में आए थे. उस समय डॉक्टरों ने कहा कि छोटा सा ऑपरेशन है, कर देंगे. उन्होंने दूरबीन से ऑपरेशन करने के लिए बोला था, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने दूरबीन की बजाय सीधा सर्जिकल ऑपरेशन कर दिया. डॉक्टरों ने ऑपरेशन में लापरवाही बरती. 17 मार्च को जब उसका भाई ऑपरेशन होने के बाद बाहर आया, तो उसका दर्द नहीं गया. कई दवाईयां दी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ."

भिवानी में पशु पालन विभाग के कर्मचारी की मौत, परिजनों का हंगामा (Etv Bharat)

हर्निया के ऑपरेशन के बाद बिगड़ी तबियत: मनोज के भाई ने बताया कि "होश में आने पर रात को 1 बजे के करीब वो चिल्लाया कि बहुत तेज दर्द हो रहा है, जबकि डॉक्टर झूठा दिलासा देते रहे कि डरने की कोई बात नहीं हैं. उन्होंने मनोज को रेफर भी नहीं किया. वो बार-बार गुमराह करते रहे. हमने सुबह देखा तो मनोज बेहोश था. जब हमने डॉक्टरों को दिखाया तो कहा कि इसे हार्ट की समस्या हो गई है. इसके बाद दूसरे प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया. वहां पर महंगी दवाइयों और महंगे इलाज के नाम पर रुपये भी लिए, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया."

आरोपी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की मांग: कितलाना गांव के सरपंच प्रतिनिधि मास्टर रतन सिंह ने बताया कि अचानक पता चला कि मनोज कुमार की मौत हो गई है. डॉक्टरों की लापरवाही के कारण नौजवान मनोज की मौत हुई है. डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. प्रशासन से मांग है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाए. अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे.

निजी अस्पताल के डायरेक्टर ने दी सफाई: निजी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष जांगड़ा ने बताया कि "मरीज मनोज आया था और उसने हार्णिया का ऑपरेशन करवाया था. हमारी तरफ से ऑपरेशन ठीक हो गया था और ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं थी. अगले दिन उसे कुछ घबराहट महसूस हुई. उसे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत थी. जिसको देखते हुए उसे रेफर कर दिया." दूरबीन से ऑपरेशन ना करके, हाथ से ऑपरेशन करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि मनोज ने खुद सहमति दी थी कि उसे हाथ से ऑपरेशन करवाना है. जिसके बाद उसका हाथ से ही ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन ठीक हुआ.

पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी: मामले पर जांच अधिकारी विरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव कितलाना निवासी मनोज कुमार ऑपरेशन के लिए जांगड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया था. वहां से उसे रेफर कर दिया. जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक के भाई अमित ने शिकायत दी है. उसने आरोप लगाया है कि उसके भाई की डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मौत हुई है. जिसका पोस्टमार्टम करवाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

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