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भिवानी में जानलेवा हमले में एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, हत्या का बदला लेने के लिए वारदात को दिया गया अंजाम

भिवानी में हत्या का बदला हत्या से लिया गया. बलजीत व मोनू पर जानलेवा हमला किया गया. बलजीत की मौत, मोनू गंभीर रूप से घायल.

Murder In Bhiwani
भिवानी में जानलेवा हमले में एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 2:00 PM IST

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भिवानी: जिले के बवानीखेड़ा कस्बे में बीती (रविवार) रात हत्या के बदले हत्या का खौफनाक खुनी खेल खेला गया. यहां अपनी बीमार भाभी से अस्पताल में मिलने आए बलजीत की हत्या कर दी और उसका साथी मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जाता है कि ये पुरानी रंजिश थी और बलजीत व मोनू ने 2020 में दूसरे पक्ष की एक महिला व पुरुष की हत्या की थी.

Murder In Bhiwani
बलजीत की हत्या (ETV Bharat)

लाठी, डंडो, छुरी और लोहे की रोड़ से हमलाः बीती रात बवानीखेड़ा कस्बे में हत्या के बदले हत्या के खुनी खेल ने सभी को हैरान कर दिया. चार पांच लोगो ने वार्ड नंबर 10 निवासी बलजीत और मौनू पर जानलेवा हमला कर दिया. ये दोनों अस्पताल में अपनी भाभी से मिलने आए थे. तभी घात लगाए बैठे चार-पांच लोगों ने उन पर लाठी, डंडो, छुरी और लोहे की रोड़ से मार-मार कर खून से लथपथ कर दिया. परिजनों का आरोप है कि इस खुनी वारदात के समय पुलिस और मौके पर मौजूद लोग खड़े-खड़े देखते रहे. किसी ने कोई मदद नहीं की. वो खुद उन्हें भिवानी अस्पताल लाये. राहुल नामक युवक ने बताया कि "मामला पुराना है और आपसी रंजीश का है. पर अब आपस में सहमती होने के बाद भी ये हमला किया गया है."

भिवानी में हत्या का बदला हत्या से लिया गया (ETV Bharat)

बलजीत और मोनू हत्या के आरोप में जेल से जमानत पर था बाहरः वहीं डीएसपी दलीप सिंह ने कहा कि "चार पांच नामजद लोगों ने मारपीट कर बलजीत की हत्या कर दी और मोनू को गंभीर रूप से घायल कर दिया. बलजीत और मोनू साल 2020 में होली के दिन एक महिला और एक पुरूष की हत्या के आरोप में 20-20 साल की सजा काट रहे है. वो जेल से जमानत पर आए थे. अब जिन पर हत्या का आरोप लगा है, पहले इन्हीं के पक्ष की बलजीत और मोनू ने हत्या की थी." डीएसपी ने कहा कि "मामले की जांच चल रही है. जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा."

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जानलेवा हमले में एक युवक की मौत
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भिवानी बलजीत हत्याकांड
YOUTH DIES IN A FATAL ATTACK

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