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गाजीपुर: पिकअप से कुचलकर युवक की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

वाराणसी-गोरखपुर और बलिया-गाजीपुर मार्ग पूरी तरह से बाधित, एम्बुलेंस और स्कूली बसों समेत अन्य वाहन घंटों फंसे रहे.

पिकअप की टक्कर से युवक की मौत
पिकअप की टक्कर से युवक की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 3:22 PM IST

2 Min Read
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गाजीपुर: वाराणसी–गोरखपुर हाईवे पर शुक्रवार सुबह 5.30 बजे सड़क दुर्घटना में एक साइकिल सवार की मौत हो गई. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई.

जकरीमाबाद (सोनहरिया) के रहने वाले साइकिल सवार ईशु नट शेखपुर गांव के पास हाईवे पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक वाहन सहित फरार हो गया.

घटना के बाद नाराज़ ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया, जो सुबह 5.30 बजे से 9.00 बजे तक जारी रहा, इस दौरान वाराणसी-गोरखपुर और बलिया-गाजीपुर मार्ग पूरी तरह से बाधित रहा, जिसमें एम्बुलेंस और स्कूली बसों समेत अन्य वाहन लंबी कतारों में फंसे रहे.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश की, पुलिस जब शव को हटाने लगी तो भीड़ आक्रोशित हो गई और विरोध शुरू कर दिया, शहर कोतवाल महेंद्र सिंह और महाराजगंज चौकी प्रभारी युगल किशोर राय ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण बड़े अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे, इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी धरने में शामिल रहीं और घंटों माहौल तनावपूर्ण बना रहा.

करीब 9 बजे प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सदर एसडीएम रवीश गुप्ता मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर, जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को समाप्त कराया, इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी.

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YOUTH DIES HIT BY TRUCK

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