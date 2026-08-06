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गोरखपुर रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत, चालक फरार

गोरखपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी.

बस की टक्कर से युवक की मौत
बस की टक्कर से युवक की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 1:19 PM IST

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गोरखपुर: शास्त्री चौक पर गुरुवार तड़के तेज रफ्तार रोडवेज बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद बस लेकर चालक फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. मृतक की पहचान पटना के रहने वाले अनुज राज पिता बृजनंदन राज के तौर पर हुई है.

कोतवाली थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे एक युवक शास्त्री चौक के पास सड़क किनारे पैदल जा रहा था. इसी दौरान गोरखपुर डिपो से आ रही तेज रफ्तार बस ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि युवक दूर जाकर गिरा, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद चालक बस लेकर फरार हो गया. सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार बस चालक की तलाश में जुट गई. हादसे के कारण कुछ देर तक शास्त्री चौक पर यातायात प्रभावित रहा.

मृतक की पहचान पटना के रहने वाले अनुज राज पिता बृजनंदन राज के तौर पर हुई है. परिजनों के तरफ से तहरीर मिलने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. रोडवेज बस की गति इतनी तेज थी कि युवक समझ नहीं पाया और उसे टक्कर मारते हुए बस कचहरी बस स्टेशन की तरफ निकल गई.

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