मेरठ नगर निगम की लापरवाही फिर पड़ी भारी; खुले नाले ने ली युवक की जान
खुले और जर्जर नालों ने बुझाया परिवार का चिराग, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुर की घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 2:06 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां नगर निगम के खुले और जर्जर नाले ने एक और हंसते-खेलते परिवार का चिराग बुझा दिया. ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुर में कल रात से लापता युवक रवि कुमार का शव मंगलवार को नाले से बरामद हुआ.
जानकारी के अनुसार, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम में कल रात से लापता युवक रवि कुमार का शव आज नाले से बरामद हुआ. मृतक रवि कुमार अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जो बाइक रिपेयरिंग (मिस्त्री) का काम करके पूरे परिवार का भरण-पोषण करता था. पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. जिसके बाद मां और परिवार की पूरी जिम्मेदारी रवि के कंधों पर थी. रवि की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया है और मां व परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
शराब के नशे में पैर फिसलने की आशंका: स्थानीय लोगों के मुताबिक, रविवार रात को रवि शराब के नशे में था. आशंका जताई जा रही है कि इसी दौरान नाले के किनारे से गुजरते वक्त उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे गहरे व दलदली नाले में जा गिरा. चूंकि नाले पर कोई सुरक्षा दीवार (बाउंड्री वॉल) या जाली नहीं लगी थी.
इसलिए अंधेरे में वह सीधे अंदर समा गया. जब काफी समय तक वह घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. मंगलावार की सुबह जब लोगों ने नाले के कीचड़ में शव फंसा देखा, तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी.
नगर निगम के खुले नाले दे रहे मौत को दावत: इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में नगर निगम के खिलाफ भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र के नाले पूरी तरह से खुले हुए है और इसके किनारे शराब के ठेके भी स्थित हैं. आए दिन यहां लोग हादसों का शिकार होते हैं.
पिछले कुछ वर्षों में इन खुले नालों में गिरने से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन बार-बार की शिकायतों के बावजूद नगर निगम प्रशासन इन नालों को ढकने या यहां सुरक्षा बैरिकेडिंग लगाने में पूरी तरह नाकाम रहा है.
घटना की सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को नाले से बाहर निकलवाया. ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश काम्बोज ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि माधवपुरम के पास ओडियन नाले में एक युवक का शव पड़ा है. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला, जिसकी पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है.
शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्राथमिक जांच में मामला शराब के नशे में पैर फिसलने के कारण नाले में डूबने का लग रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.
कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नालों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और पास में स्थित शराब के ठेकों को अन्य जगह शिफ्ट करने के लिए वे जिलाधिकारी (DM) को पत्र लिखेंगे, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.
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