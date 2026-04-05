ETV Bharat / state

लातेहार में डैम में डूबने से दो युवकों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा

लातेहार में नहाने के दौरान डूबने से दो युवकों की मौत हो गई.

youth-dies-due-to-drowning-in-latehar
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 5, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया डैम में डूबने से आदिम जनजाति समुदाय के दो युवकों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान विशाल परहिया और मनोज परहिया के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव को बरामद कर लिया है. दोनों युवक छिपादोहर के रहने वाले थे.

दरअसल, दोनों युवक गम्हरिया डैम में नहाने के लिए गए थे. इसी दौरान अचानक एक युवक गहरे पानी में डूबने लगा. उसे बचाने के क्रम में दूसरा युवक भी गहरे पानी में चला गया और डूब गया. दोनों युवक को डूबता देख आसपास के लोग शोर मचाने लगे और बचाने का भी प्रयास किया. लेकिन तब तक दोनों गहरे पानी में डूब चुके थे. बाद में काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को डैम से बाहर निकाला गया. लेकिन दोनों युवकों की मौत हो गई थी.

नहाने के दौरान हुआ हादसा

इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दी थी. हालांकि गहरे पानी में डूबने के कारण दोनों युवकों को बचाया नहीं जा सका. इस संबंध में थाना प्रभारी यकीन अंसारी ने बताया कि नहाने के दौरान दोनों युवक की डूबने से मौत हुई है. मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा जा रहा है.

ससुराल में रहता था मनोज

मिली जानकारी के अनुसार मृतक मनोज परहिया मुख्य रूप से बरवाडीह का रहने वाला था. लेकिन वह छिपादोहर में अपने ससुराल में ही रहता था. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है. दोनों युवक अपने-अपने परिवार के एकलौता कमाने वाले सदस्य थे.

ये भी पढ़ें: रांची में दो बच्चों की मौत, मछली पकड़ने के दौरान तालाब में डूबे दोनों

गोड्डा में डूबने से तीन बच्चों की मौत, एक ही परिवार के दो सगे भाई की भी गयी जान

खूंटी के कमांता डैम में युवक की संदिग्ध मौत, 24 घंटे बाद शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

TAGGED:

लातेहार में डूबने से युवक की मौत
DEATH
LATEHAR
DEATH IN LATEHAR
YOUTH DROWNS IN LATEHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.