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करनाल CIA-2 की कस्टडी में युवक की मौत, एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल

Youth dies custody in Karnal ( ETV Bharat )

करनाल: CIA-2 की कस्टडी में 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. अवैध हथियार के मामले में पूछताछ के लिए लाए गए गांव बजाना निवासी जितेंद्र कुमार उर्फ जैकी की मौत के साथ ही घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लग गई. पुलिसकर्मी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जबकि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी जांच का विषय बना हुआ है. एक तरफ पुलिस इसे हार्ट अटैक से हुई मौत बता रही है, तो दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है.

10 साल जेल में रहा, 8 महीने पहले आया था बाहर: मृतक के पिता विक्रम के मुताबिक, पुलिस 11 नवंबर को उनके बेटे जितेंद्र को आर्म्स एक्ट के मामले में पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई थी. जितेंद्र करीब 10 साल जेल में रहने के बाद आठ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया था. परिजनों का कहना है कि जेल से बाहर आने के बाद वह सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था. उसकी जिंदगी में नई शुरुआत हुई थी और महज तीन महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी. परिवार को उम्मीद थी कि अब उसका जीवन पटरी पर लौटेगा, लेकिन CIA-2 परिसर में उसकी मौत की खबर ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं.