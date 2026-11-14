करनाल CIA-2 की कस्टडी में युवक की मौत, एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल
Youth dies custody in Karnal: CIA-2 की कस्टडी में 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत. एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल.
Published : November 14, 2026 at 5:29 PM IST
करनाल: CIA-2 की कस्टडी में 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. अवैध हथियार के मामले में पूछताछ के लिए लाए गए गांव बजाना निवासी जितेंद्र कुमार उर्फ जैकी की मौत के साथ ही घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लग गई. पुलिसकर्मी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जबकि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी जांच का विषय बना हुआ है. एक तरफ पुलिस इसे हार्ट अटैक से हुई मौत बता रही है, तो दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है.
10 साल जेल में रहा, 8 महीने पहले आया था बाहर: मृतक के पिता विक्रम के मुताबिक, पुलिस 11 नवंबर को उनके बेटे जितेंद्र को आर्म्स एक्ट के मामले में पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई थी. जितेंद्र करीब 10 साल जेल में रहने के बाद आठ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया था. परिजनों का कहना है कि जेल से बाहर आने के बाद वह सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था. उसकी जिंदगी में नई शुरुआत हुई थी और महज तीन महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी. परिवार को उम्मीद थी कि अब उसका जीवन पटरी पर लौटेगा, लेकिन CIA-2 परिसर में उसकी मौत की खबर ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं.
पिता का आरोप, पुलिसकर्मियों ने लिए 50-50 लाख रुपये: मृतक के पिता विक्रम ने पुलिसकर्मियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि पुलिसकर्मियों ने दो लोगों से 50-50 लाख रुपये लिए हुए थे. पिता का आरोप है कि शादी के बाद जितेंद्र सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों को यह रास नहीं आ रहा था. उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं. पिता ने सवाल उठाया कि यदि जितेंद्र की मौत हार्ट अटैक से हुई है तो पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने पुलिसकर्मी को गोली लगने की घटना पर भी सवाल उठाते हुए आशंका जताई कि कहीं इस घटनाक्रम के जरिए युवक की मौत के असल कारण से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही. हालांकि, ये सभी आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए हैं, जिनकी जांच होना बाकी है.
चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम की मांग, मेडिकल बोर्ड से होगी जांच: बेटे की मौत के बाद गम और गुस्से में डूबे परिजनों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए करनाल की बजाय चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम करवाने की इच्छा जताई है. सूचना मिलने पर डीएसपी गोरखपाल राणा मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया. डीएसपी ने स्पष्ट किया कि युवक का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के माध्यम से करवाया जा रहा है. परिजनों के बयान मजिस्ट्रेट के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे और उनकी शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.
युवक को लेकर आए पुलिसकर्मी ने खुद को मारी गोली: इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है. डीएसपी गोरखपाल राणा के मुताबिक, जिस पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी युवक को लेकर आने की थी, उसने आज सुबह खुद को गोली मार ली. घायल पुलिसकर्मी का अस्पताल में उपचार चल रहा है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिसकर्मी ने किन परिस्थितियों में खुद को गोली मारी और युवक की मौत तथा इस घटना के बीच क्या संबंध है. पुलिस दोनों घटनाओं की जांच कर रही है. डीएसपी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों सहित पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ हो पाएगी.
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