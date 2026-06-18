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संभल में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो युवक झुलसे, एक की मौत, एक गंभीर

बिजली के तारों से मशीन और ट्रैक्टर में करंट दौड़ गया, जिससे दोनों युवक चपेट में आ गए.

हाईटेंशन करंट की चपेट मे आने से युवक की मौत
हाईटेंशन करंट की चपेट मे आने से युवक की मौत (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 6:06 PM IST

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संभल: जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से गुरुवार को एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसे बचाने गया दूसरा युवक गंभीर रूप से झुलस गया, यह घटना तब हुई जब खेत में मक्का निकालने की मशीन 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन से छू गई.

जूनावई थाना प्रभारी धीरज कुमार के अनुसार, जनपद संभल के जुनावई थाना क्षेत्र के गांव काशीपुर के अमन और मोनू ट्रैक्टर पर मक्का निकालने वाली मशीन लेकर खेत की ओर जा रहे थे. रास्ते में खेतों के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन तार नीचे झूल रही थी. ट्रैक्टर गुजरते समय मशीन बिजली के तारों से टकरा गई. तारों के संपर्क में आते ही मशीन और ट्रैक्टर में करंट दौड़ गया, जिससे दोनों युवक उसकी चपेट में आ गए.

घटना के बाद दोनों को 108 एंबुलेंस की मदद से सीएचसी जुनावई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अमन को मृत घोषित कर दिया. वहीं मोनू का उपचार जारी है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना की सूचना मिलते ही जुनावई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल शुरु कर दी.

मृतक के परिजनों का आरोप है कि खेतों के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की लाइन काफी समय से नीचे लटक रही थी. इसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग से की गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की. परिजनों का कहना है कि विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है.

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