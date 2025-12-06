ETV Bharat / state

अंबिकापुर में युवक ने दी जान, मौत से पहले बनाया वीडियो, पुलिस जांच में जुटी

अंबिकापुर में सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करके युवक ने जान दे दी. युवक ने वीडियो में गंभीर आरोप लगाए हैं.

अंबिकापुर में युवक ने दी जान
December 6, 2025

सरगुजा : अंबिकापुर में युवक ने वीडियो बनाकर कुछ लोगों पर उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. इस वीडियो के सोशल मीडिया में अपलोड होने के बाद युवक का शव मिला. युवक की मौत की जानकारी उसके परिजनों ने पुलिस को दी.


मौत से पहले युवक ने बनाया वीडियो
वीडियो में युवक ने कई युवकों के नाम लेकर ये कहा था कि यदि उसे कुछ भी होता है तो जिम्मेदार कौन लोग होंगे.जिस युवक की मौत हुई है उसका नाम परम तिवारी है.परम तिवारी अंबिकापुर के शिकारी रोड पर अपने परिवार के साथ रहता है. परम ने मौत से पहले कई युवकों का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं.

युवक के वीडियो में क्या

परम ने मौत से पहले जो वीडियो बनाया उसमें उसने कहा कि वो रोजाना की तरह शाम 6 बजे जिम से निकला था.इसी दौरान उसके दोस्तों का किसी के साथ झगड़ा हुआ.परम ने अपने साथियों के साथ मिलकर झगड़ा शांत कराया.लेकिन कुछ देर बाद जिन लोगों के साथ झगड़ा हुआ वो परम के घर आ गए.इस दौरान परिवार को धमकी दी गई.

घर के कमरे में मिला शव

अगली सुबह परम का शव कमरे में मिला.परम के परिवार को उसके फोन पर वीडियो भी मिला. इस वीडियो में कई युवकों के नाम थे.इन लोगों की परम ने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था. पुलिस ने फिलहाल वीडियो के आधार पर जांच शुरु की है.

अंबिकापुर में युवक ने दी जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


एक युवक की मौत हुई है. युवक का वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आया है, जिसमें उसने घटना का जिक्र करते हुए अपनी मौत के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार बताया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच जारी है. अगर जांच में पाया जाता है कि युवक को ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया है तो जिम्मेदारों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा - राहुल बंसल, सीएसपी

पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा बनाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस ने युवक के वीडियो के आधार पर जांच शुरु की है,साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

