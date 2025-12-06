ETV Bharat / state

अंबिकापुर में युवक ने दी जान, मौत से पहले बनाया वीडियो, पुलिस जांच में जुटी

सरगुजा : अंबिकापुर में युवक ने वीडियो बनाकर कुछ लोगों पर उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. इस वीडियो के सोशल मीडिया में अपलोड होने के बाद युवक का शव मिला. युवक की मौत की जानकारी उसके परिजनों ने पुलिस को दी.





मौत से पहले युवक ने बनाया वीडियो

वीडियो में युवक ने कई युवकों के नाम लेकर ये कहा था कि यदि उसे कुछ भी होता है तो जिम्मेदार कौन लोग होंगे.जिस युवक की मौत हुई है उसका नाम परम तिवारी है.परम तिवारी अंबिकापुर के शिकारी रोड पर अपने परिवार के साथ रहता है. परम ने मौत से पहले कई युवकों का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं.

युवक के वीडियो में क्या

परम ने मौत से पहले जो वीडियो बनाया उसमें उसने कहा कि वो रोजाना की तरह शाम 6 बजे जिम से निकला था.इसी दौरान उसके दोस्तों का किसी के साथ झगड़ा हुआ.परम ने अपने साथियों के साथ मिलकर झगड़ा शांत कराया.लेकिन कुछ देर बाद जिन लोगों के साथ झगड़ा हुआ वो परम के घर आ गए.इस दौरान परिवार को धमकी दी गई.

घर के कमरे में मिला शव