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मनेंद्रगढ़ में युवक ने दी जान, सिटी कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है. युवक ने ऐसा घातक कदम क्यों उठाया ये भी पता नहीं चल पाया है.

YOUTH DIES BY SUICIDE
मनेंद्रगढ़ में युवक ने दी जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 2:33 PM IST

2 Min Read
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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर युवक ने जान दे दी. युवक के इस आत्मघाती कदम से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई. जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. मनेंद्रगढ़ रेलवे पुलिस भी घटना की तफ्तीश कर रही है.

युवक ने दी जान

वारदात के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रैक पर मालगाड़ी आ रही थी. तभी युवक तेजी से ट्रैक की ओर आया और मालगाड़ी की चपेट में आ गया. जिस वक्त घटना घटी उस वक्त मनेंद्रगढ़ स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी. सिटी कोतवाली पुलिस और रेलवे पुलिस के द्वारा मृतक की पहचान की कोशिश की गई, लेकिन मृतक का कोई पता नहीं चल पाया है. फिलहाल पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. घटना की जांच रेलवे पुलिस और सिटी कोतवाली मिलकर कर रही है. शुरूआती जांच में ये वारदात जान देने से जुड़ा है. फिर पुलिस और आरपीएफ दोनों मामले की हर एंगल से जांच कर रही है.

मृतक की पहचान होना बाकी

मृतक की फोटो की मदद से पुलिस उसकी पहचान की कोशिश में जुटी है. लेकिन अभी तक कोई भी सफलता पुलिस को नहीं मिली है. स्थानीय लोगों का भी कहना है कि उन्होने मृतक को यहां कभी नहीं देखा. पुलिस के सामने अब चुनौती है कि वो जल्द से जल्द शव की पहचान कर उनके परिजनों को घटना की सूचना दे.

आत्महत्या नहीं है समाधान

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