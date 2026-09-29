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धारचूला में बर्फ में फिसलकर युवक की मौत, कुटी में मार्ग खुलने के इंतजार में 50 से ज्यादा यात्री

बर्फ में फिसलने से युवक की मौत ( फाइल फोटो- Family Members )