धारचूला में बर्फ में फिसलकर युवक की मौत, कुटी में मार्ग खुलने के इंतजार में 50 से ज्यादा यात्री
पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में बर्फ से फिसलकर खाई में गिरने से युवक की गई जान, आदि कैलाश क्षेत्र में बर्फबारी से आवाजाही पर रोक
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 29, 2026 at 10:29 PM IST
पिथौरागढ़: धारचूला की दारमा घाटी के माइग्रेशन गांव बोन में बकरियां चराने गए एक युवक की खाई में गिरने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि युवक का पैर बर्फ में फिसल गया और वो गहरी खाई में जा गिरा. काफी खोजबीन के बाद युवक का शव खाई से बरामद हुआ. जिसके बाद रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई. उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. वहीं, आदि कैलाश क्षेत्र में काफी बर्फ जमी हुई है.
जानकारी के मुताबिक, बीती 26 सितंबर को बोन गांव निवासी आर्यन सिंह पुत्र पुष्कर सिंह (उम्र 22 वर्ष) गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर चगदंग बुग्याल में बकरियां चराने गया था. बताया जा रहा कि इसी दौरान बर्फ पर पैर फिसलने से वो संतुलन खो बैठा और खाई में गिर गया. देर शाम तक आर्यन के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान उसका शव खाई में मिला.
ग्राम प्रधान भीम सिंह बोनाल ने घटना की सूचना प्रशासन को दी. सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम ने खाई से शव निकालकर गांव पहुंचाया. 29 सिंतबर को डॉ. राजेश गुंज्याल और राजस्व उपनिरीक्षक तनुज चन्याल की टीम पोस्टमार्टम के लिए गांव पहुंची.
जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. ग्राम प्रधान भीम सिंह बोनाल ने बताया कि युवक का अंतिम संस्कार गांव में ही कर दिया है. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है. गांव में भी शोक की लहर है.
उच्च हिमालयी क्षेत्र में जमी बर्फ: धारचूला एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि आदि कैलाश मार्ग के उच्च हिमालयी क्षेत्र में चार से पांच फीट तक बर्फ जमी है. यात्रियों की सुरक्षा और सड़क पूरी तरह सुरक्षित नहीं होने को देखते हुए कुटी और ज्योलिंगकांग स्थित आईटीबीपी पोस्ट के अधिकारियों को यात्रियों की आवाजाही रोकने के निर्देश दिए गए हैं.
मार्ग सुचारू करने का काम जारी, सड़क सुरक्षित रहने के बाद ही आवाजाही की मिलेगी अनुमति: एसडीएम जोशी ने बताया कि बीआरओ की 65 आरसीसी ग्रेफ की टीम मार्ग को सुचारू करने में जुटी है. सड़क पूरी तरह सुरक्षित और यातायात योग्य होने के बाद ही यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी.
ग्राम प्रधान नगेंद्र सिंह कुटियाल और कुटी होम स्टे संचालक गुलाब कुटियाल ने बताया कि आदि कैलाश यात्रा मार्ग खुलने के इंतजार में 50 से ज्यादा यात्री कुटी में रूके हुए हैं. मार्ग पूरी तरह सुचारु होने के बाद इनके भी आगे बढ़ने की उम्मीद है. पिछले दिनों हुई बारिश के कारण जिले भर में एक दर्जन सडकें अभी बंद है.
केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा स्लाइडिंग जोन से 9 हजार यात्रियों की आवाजाही: केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा हेलीपैड के पास स्थित स्लाइडिंग जोन में मंगलवार को एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए करीब 9 हजार यात्रियों को सुरक्षित रूप से प्रभावित क्षेत्र के आर-पार कराया. संवेदनशील क्षेत्र में लगातार यात्रियों की आवाजाही के बीच एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली और यात्रियों को सावधानीपूर्वक स्लाइडिंग जोन पार कराया.
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